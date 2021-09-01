НАН: Беларусь вносит существенный вклад в изучение процессов в космическом пространстве

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вносит существенный вклад в изучение процессов в космическом пространстве. Об этом заявил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин во время выступления на 64-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Как подчеркнул глава белорусской делегации, Беларусь входит в число государств с высоким уровнем научно-технического развития. "Исследования в области космоса относятся к основным национальным приоритетам. В космической сфере наша страна сотрудничает со многими зарубежными государствами. Наиболее активно такое сотрудничество развивается с Россией - как в двустороннем формате, так и на региональном уровне в рамках СНГ и ЕАЭС", - сказал Сергей Килин.

Он напомнил, что Беларусь в составе СССР была технологическим центром оптики и микроэлектроники. Эти два направления и стали основой для развития национальной космической программы. Сейчас Беларусь производит оптическую целевую аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли, а также электронные компоненты для космической техники. Разрабатываются также передовые технологии обработки информации, производятся новые изделия и материалы для космического применения. "Разработка и изготовление бортовой научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли, создание программно-аппаратных комплексов цифровой обработки космической информации, уникальных стендов для исследования тепловой защиты космических аппаратов, систем и комплексов телеметрических и траекторных измерений характеристик полета ракет-носителей - это далеко не полный список наших разработок для космического использования", - обратил внимание заместитель председателя Президиума НАН.

Как отметил Сергей Килин, обладая национальной космической системой дистанционного зондирования Земли, развитой наукой, Беларусь вносит существенный вклад в международные проекты по изучению процессов, происходящих на земной поверхности и в космическом пространстве. Созданная для этих целей научная аппаратура работает на борту Международной космической станции. Белорусские ученые для международного космического проекта по исследованию Меркурия создали многослойные электромагнитные экраны, которые установлены на борту японского космического аппарата Mercury MagnetosphericOrbiter, который участвует в исследовательской миссии BepiColombo, подготовленной Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

"С другой стороны, становление национальной космической отрасли позволило нам развить производство инновационных оптических и микроэлектронных изделий для других применений. Созданы новые рабочие места и осуществляется подготовка специалистов в высокотехнологичных областях. Научные инновации и потребности космической отрасли взаимообогащают друг друга, предоставляя уникальные возможности для развития человеческого потенциала, одновременно выступая локомотивом экономического развития", - подчеркнул заместитель председателя Президиума НАН.

Беларусь стала членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях в 2014 году.-0-