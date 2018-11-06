НАН Беларуси 15-16 ноября будет праздновать 90-летие

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси 15-16 ноября будет праздновать 90-летие со дня своего основания, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Празднование 90-летия состоится 15-16 ноября. Предполагаем, что на наших торжествах будет много зарубежных гостей. Запланирована работа семи секций по различным направлениям науки, будут заслушаны доклады фундаментального плана и прикладного характера, откроется выставка научных разработок", - рассказал Владимир Гусаков.

Пленарное заседание пройдет в НАН 16 ноября. "Запланирован доклад об основных результатах работы, выступят гости, состоится награждение ученых - лауреатов премий. Ученых также наградят различные ведомства", - добавил председатель Президиума НАН.

Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров БССР о реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук было принято 13 октября 1928 года. Открытие Академии наук состоялось 1 января 1929 года. В настоящее время в составе НАН Беларуси работают семь отделений наук. Функционируют 115 организаций, где занято более 15 тыс. человек. В академии работают 427 докторов наук и 1 707 кандидатов наук, из них звание профессора имеют 226 человек, доцента - 499. Доля исследователей в возрасте до 29 лет составляет почти 30% состава академии.

"Мы ежегодно принимаем в академию 320-350 лучших выпускников вузов, отбираем наиболее талантливых. Это позволяет обеспечивать нормальную ротацию научного потенциала", - отметил Владимир Гусаков.-0-