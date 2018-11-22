НАН Беларуси будет развивать сотрудничество с "Роснано"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" и Национальная академия наук Беларуси подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Делегация фонда во главе с генеральным директором Андреем Свинаренко посетила НАН Беларуси, чтобы провести переговоры о перспективных направлениях и механизмах развития белорусско-российского взаимодействия в наноиндустрии и участия в торжественных мероприятиях по случаю 90-летия НАН Беларуси.

Андрей Свинаренко встретился с первым заместителем председателя Президиума НАН Беларуси Сергеем Чижиком. Они обсудили итоги и перспективы сотрудничества между ФИОП и НАН Беларуси по широкому кругу вопросов, включая образовательные проекты и программы, оценку квалификаций и сертификацию специалистов, нормативно-техническое обеспечение коммерциализации инноваций. Во время встречи подведены итоги выполнения плана совместных мероприятий по нормативному и метрологическому обеспечению приоритетных направлений инновационного развития наноиндустрии. По итогам переговоров подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве ФИОП и НАН Беларуси.-0-