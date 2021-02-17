НАН Беларуси: детей и внуков нужно воспитывать хранителями культурного кода нации

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наша задача - воспитывать детей и внуков хранителями культурного кода белорусской нации. Такое мнение высказала сегодня журналистам заведующая отделом современного белорусского языка Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Валентина Русак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Язык, герб, флаг, гимн - это важнейшие атрибуты нашей государственности. Наиболее ярким является язык, выступающий фактором формирования национального самосознания, объединяющий людей в этническое целое. Белорусский литературный язык - самобытный и один из высокоразвитых славянских языков. Как важнейший элемент культуры, он является неотъемлемым сокровищем народа. И наша главная задача - сделать так, чтобы наши дети и внуки стали хранителями культурного кода нации", - сказала Валентина Русак.

По ее словам, с 1958 года совместно со специалистами из всех славянских стран ведется работа над проектом "Общеславянский лингвистический атлас". Это крупнейший международный проект по исследованию фонетики, грамматики, лексики и семантики всех славянских языков. "Над ним работали три поколения белорусских славистов, и сейчас мы готовим четвертое - молодых исследователей, которые заинтересованы в этой очень детальной работе и понимают ответственность по работе над словом", - подчеркнула заведующая отделом.

Специалисты Института языкознания имени Якуба Коласа подготовили перевод шести законов Гражданского кодекса Беларуси и первый том толкового словаря белорусского языка на букву "А". Кроме того, в ближайшее время в продаже появится белорусско-китайский словарь, который создан языковедами совместно с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция БГУ.

"К сожалению, пока отсутствует полное лексикографическое исследование языкового богатства письменного наследия Якуба Коласа. Оно будет иметь большое значение для развития не только белорусской, но и славянской лексикографии. По результатам подготовки этого исследования планируется издать пять томов словаря языка Коласа. Это дело чести для нашего института, тем более мы носим имя писателя. Такой словарь продемонстрирует не только мастерство писателя, но и богатство нашего языка", - добавила она.-0-