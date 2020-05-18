НАН Беларуси и Академия наук провинции Гуандун создадут совместный центр промышленных технологий

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Академия наук провинции Гуандун (КНР) подписали рамочное соглашение о создании ООО "Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий". Подписи под документом во время онлайн-церемонии поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и президент Академии наук провинции Гуандун Ляо Бин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Согласно документу, центр планируется создать для углубления научно-технического сотрудничества по инициативе "Пояс и путь". В планах организовать его в недавно построенном здании инновационного центра в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Центр будет отбирать и проверять проекты сотрудничества, проводить углубленные исследования и разработки, передавать научно-технические достижения в установленном белорусским законодательством порядке. Планируется и деятельность в качестве инкубатора для научно-технических проектов. Белорусские и китайские специалисты намерены совместно выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, консультировать на коммерческой основе. Стороны убеждены: создание центра позволит им развивать систематическое сотрудничество и обмениваться достижениями для последующей их модификации и трансфера.

Как отметили в пресс-службе, исследователей НАН Беларуси и провинции Гуандун связывают давние научные связи. Подписано около 40 соглашений и протоколов (меморандумов) о сотрудничестве с организациями и государственными структурами китайской провинции, создано два совместных центра. В 2019 году на базе Центра системного анализа и стратегических исследований НАН и Гуанчжоуской образовательной и научно-технической компании "У Син" был создан Белорусско-китайский научно-практический центр вычислительной семантики, искусственных интеллектуальных систем и смарт-технологий "У Син". Также в прошлом году был подписан меморандум о научно-техническом сотрудничестве по созданию Гуанчжоуского инновационного центра НАН Беларуси между народным правительством района Хайчжу города Гуанчжоу, НАН Беларуси и Гуандунским союзом по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ.-0-

Фото НАН