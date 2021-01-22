НАН Беларуси и БГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук и Белорусский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и ректор БГМУ Сергей Рубникович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Соглашение предусматривает всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между БГМУ и организациями, подчиненными НАН Беларуси, интеграцию академической и университетской науки по приоритетным направлениям. Ученые планируют проводить совместную работу по государственным, отраслевым и региональным научным и научно-техническим программам, развивать научные исследования, базирующиеся на технологиях V и VI технологических укладов, вместе участвовать в международных программах и проектах, научно-технических мероприятиях и выставках, повышать качество высшего образования и эффективность подготовки кадров высшей научной квалификации", - рассказали в пресс-службе.

Документ был подписан во время заседания республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19 под руководством Владимира Гусакова. Специалисты НАН, министерств здравоохранения и образования обсудили актуальные вопросы использования молекулярно-генетических методов диагностики и лечения пациентов с инфекционной патологией, включая COVID-19, эффективность отечественных тест-систем по идентификации возбудителей, научные данные о генетическом разнообразии коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующего в разных регионах мира.

На заседании поднимались вопросы, касающиеся особенностей повторного заражения коронавирусной инфекцией, вероятности развития отдаленных осложнений, последствий вакцинации, обсуждались перспективы создания отечественной вакцины и эпидемиологические характеристики коронавируса, зарегистрированного у пациентов в Беларуси. Участники обсудили результаты сотрудничества ведущих ученых Национальной академии наук и Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской академии последипломного образования по внедрению клеточных технологий в медицинскую практику.

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана постановлением бюро Президиума НАН Беларуси от 18 мая 2020 года №223. Цель рабочей группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей страны в данной сфере.-0-