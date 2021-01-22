НАН Беларуси и БГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:37 Резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат 25 января В мире
19:35 Неформальная встреча по Беларуси не имеет ничего общего с повесткой дня Совета Безопасности - Рыбаков Политика
19:27 ЕЭК намерена проверить деятельность испытательных лабораторий в ЕАЭС Экономика
19:25 Под Борисовом обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти Происшествия
19:17 Российские гандболисты победили сборную Северной Македонии на ЧМ в Египте Спорт
19:13 Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок Спорт
19:09 Заседание исполкома и "Морозпродукт" - Кочанова посетила Пуховичский район Общество
19:07 Лукашенко выразил соболезнования украинцам в связи с жертвами пожара в пансионате Харькова Президент
18:58 Страны ЕАЭС достигли консенсуса по вопросам общего энергорынка Экономика
18:49 Представитель России назвал неформальную дискуссию по Беларуси провокацией Политика
18:42 Кооперацию университетов на основе совместных исследований и разработок обсудили в Минске Общество
18:26 В Столбцах построят многоквартирный дом для медработников центральной районной больницы Регионы
18:07 Тягач с видоизмененным VIN-номером изъяли в пункте пропуска "Козловичи" Происшествия
18:04 В Германии обнаружен бразильский штамм COVID-19 В мире
18:03 Телефонные мошенники звонят белорусам якобы от имени службы безопасности банка Общество
17:59 В Бобруйске пьяный мужчина избил школьника Происшествия
17:57 "Белавиа" предупредила об изменении правил въезда в Нидерланды Общество
17:55 Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине прошло в Минске Общество
17:53 Юркевич: решение вакцинироваться против коронавируса было взвешенным Регионы
17:44 Вакульчик: нужно активнее льготировать бизнес в сельской местности Регионы
17:44 Деликатесы и пельмени из дичи - в Вернехдвинском районе открыли уникальное производство Регионы
17:40 Теплоснабжение в Московском районе Минска восстановлено Регионы
17:35 НАН Беларуси и БГМУ подписали соглашение о сотрудничестве Общество
17:30 В Беларуси у каждого молодого человека есть уникальный шанс быть замеченным - Воронюк Общество
17:28 Новое здание пожарного депо открыли в Минске Регионы
17:18 Радиостанцию "Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию В мире
17:15 Выявлен еще один администратор деструктивных Telegram-чатов Происшествия
17:14 Россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Италии Спорт
17:13 Макей и Лавров обсудили двустороннее сотрудничество и интеграционное взаимодействие Политика
17:03 Шерстнев: по условиям жизни в глубинке можно судить о перспективах района Регионы
Все новости
Все новости
Общество
22 января 2021, 17:35

НАН Беларуси и БГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук и Белорусский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и ректор БГМУ Сергей Рубникович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Соглашение предусматривает всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между БГМУ и организациями, подчиненными НАН Беларуси, интеграцию академической и университетской науки по приоритетным направлениям. Ученые планируют проводить совместную работу по государственным, отраслевым и региональным научным и научно-техническим программам, развивать научные исследования, базирующиеся на технологиях V и VI технологических укладов, вместе участвовать в международных программах и проектах, научно-технических мероприятиях и выставках, повышать качество высшего образования и эффективность подготовки кадров высшей научной квалификации", - рассказали в пресс-службе.

Документ был подписан во время заседания республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19 под руководством Владимира Гусакова. Специалисты НАН, министерств здравоохранения и образования обсудили актуальные вопросы использования молекулярно-генетических методов диагностики и лечения пациентов с инфекционной патологией, включая COVID-19, эффективность отечественных тест-систем по идентификации возбудителей, научные данные о генетическом разнообразии коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующего в разных регионах мира.

На заседании поднимались вопросы, касающиеся особенностей повторного заражения коронавирусной инфекцией, вероятности развития отдаленных осложнений, последствий вакцинации, обсуждались перспективы создания отечественной вакцины и эпидемиологические характеристики коронавируса, зарегистрированного у пациентов в Беларуси. Участники обсудили результаты сотрудничества ведущих ученых Национальной академии наук и Белорусского государственного медицинского университета, Белорусской академии последипломного образования по внедрению клеточных технологий в медицинскую практику.

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана постановлением бюро Президиума НАН Беларуси от 18 мая 2020 года №223. Цель рабочей группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей страны в данной сфере.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы Национальная академия наук
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Во время заседания Заседание исполкома и "Морозпродукт" - Кочанова посетила Пуховичский район
Фото из архива Кооперацию университетов на основе совместных исследований и разработок обсудили в Минске
Фото из архива Телефонные мошенники звонят белорусам якобы от имени службы безопасности банка
Фото из архива "Белавиа" предупредила об изменении правил въезда в Нидерланды
Фото МЧС Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине прошло в Минске
Дмитрий Воронюк. Фото из архива В Беларуси у каждого молодого человека есть уникальный шанс быть замеченным - Воронюк
Главное
Александр Лукашенко и Леонид Заяц "Надо мобилизовать все то, что есть" - Лукашенко принял с докладом губернатора Могилевской области
Модернизация "Нафтана" позволит компенсировать потери от российского налогового маневра - Головченко
Заседание исполкома и "Морозпродукт" - Кочанова посетила Пуховичский район
Вечерний ураган призов от Белагропромбанка завершился финальным розыгрышем
Топ-новости
Программа развития Беларуси на пятилетку отражает основные тренды в жизни общества - Кунцевич
Минздрав: число пациентов с коронавирусными пневмониями снижается
Дорохович поручил отладить работу по информированию населения о нештатных ситуациях
Серию знаковых событий Года народного единства открыл большой круглый стол с участием многодетных семей
В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Теплоснабжение в Московском районе Минска восстановлено
Телефонные мошенники звонят белорусам якобы от имени службы безопасности банка
Деликатесы и пельмени из дичи - в Вернехдвинском районе открыли уникальное производство
"Белавиа" предупредила об изменении правил въезда в Нидерланды
Заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине прошло в Минске
Небольшой дождь и до +7°С ожидается в Беларуси 23 января
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1813 пациентов с COVID-19, выписаны 2087
Постсовет ОДКБ согласовал проект заявления о запрещении новых видов оружия массового уничтожения
МИД Беларуси в 2020 году удалось реализовать немало важных проектов, несмотря на эпидемию - Макей
В Беларуси утверждены строительные нормы для освещения и высотных зданий
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.