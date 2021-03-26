НАН Беларуси и БПЦ подписали план совместных мероприятий

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Белорусская православная церковь подписали комплексный план совместных мероприятий. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.
В плане около 50 пунктов. В их числе совместные научные форумы и конференции, круглые столы, семинары, выставки, научное консультирование различных мероприятий.
Делегация Белорусской православной церкви посетила музей истории НАН Беларуси, постоянно действующую выставку "Достижения науки - производству". Митрополиту Вениамину был вручен памятный знак "У гонар 90-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі" и коллективная монография "История белорусской государственности".-0-