НАН Беларуси и Европейская биотехнологическая ассоциация планируют развивать сотрудничество в сфере образования

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Европейская биотехнологическая ассоциация планируют развивать сотрудничество в сфере образования, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН Александр Кильчевский перед открытием II Европейской школы биотехнологов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы активно взаимодействуем с Европейской биотехнологической ассоциацией по линии обмена специалистами, участвуем в европейских биотехнологических конгрессах, которые проводятся ежегодно в разных странах мира. Планируем и дальше развивать сотрудничество в сфере образования. Президент ассоциации Мунис Дундар согласился подобрать и пригласить европейских профессоров, которые расскажут о самых последних достижениях биотехнологии молодым белорусским ученым. Это очень символично: накануне II Европейских игр мы проводим в Минске II Европейскую школу биотехнологов, - сказал Александр Кильчевский. - Мы европейская страна, у нас есть чем гордиться. Наши достижения в области биотехнологии, в области геномики значимы и известны, потому мы говорим с нашими коллегами на равных".

В числе самых перспективных направлений развития биотехнологий в Беларуси - генетическая паспортизация человека, использование достижений геномики в селекции растений и животных, использование современных методов молекулярной биологии для создания новых лекарств.

Мунис Дундар отметил, что сотрудничество НАН Беларуси и Европейской биотехнологической ассоциации направлено в том числе на передачу знаний и опыта молодым ученым. "После I Европейской школы биотехнологов мы решили расширять сотрудничество с Беларусью. Это сотрудничество полезно обеим сторонам и в дальнейшем будет только развиваться. Среди наших дальнейших планов - вовлечение белорусских ученых в реализацию проекта "Геном человека" на национальном уровне и включение его в различные образовательные программы. Для изучения такого вопроса, как генетические заболевания, необходимо сотрудничество разных стран", - подчеркнул он.

II Европейская школа биотехнологов проходит в Минске 27-31 мая. Цель мероприятия - содействие научному и профессиональному росту молодых ученых, установление международных научных связей, привлечение признанных ученых к решению наиболее актуальных задач в области биотехнологий. В эти дни прочитают лекции ведущие профессора из Беларуси, России и стран ЕС, работающие в сфере биотехнологий. Запланированы научные дискуссии, круглые столы, посещение профильных институтов НАН Беларуси. Молодые ученые получат возможность узнать о последних достижениях фундаментальной, прикладной биотехнологии, перспективных исследованиях и разработках, а также представить коллегам и международным экспертам свои исследовательские проекты в формате постерной сессии. В работе II Европейской школы биотехнологов принимают участие более 100 человек (лекторов и слушателей), которые прошли предварительный отбор и активно работают в области биотехнологий.

I Европейская школа биотехнологов прошла в Минске с 30 мая по 4 июня 2016 года. Договоренность о ее проведении была достигнута в декабре 2015 года во время первого Евразийского форума молодых ученых.-0-