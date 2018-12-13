НАН Беларуси и Карельский научный центр РАН будут совместно разрабатывать научно-технические проекты

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Карельский научный центр Российской академии наук" подписали договор о научном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Стороны договорились о взаимодействии в разработке и реализации интеграционных научных и научно-технических проектов, участии в совместных заявках на получение национальных и международных грантов, а также об обмене учеными для реализации утвержденных проектов.

Говоря о важности подписанного документа, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик предложил российской стороне активизировать работу по подготовке научных кадров высшей квалификации, а также по реализации совместных проектов в области природопользования. "Карелия и Беларусь богаты лесными ресурсами. Леса составляют 40% территории нашей страны. Совместные работы ученых в области природоохранных технологий представляют особую важность для экологии как Беларуси, так и Карелии", - подчеркнул он.

Российской стороне было предложено также активизировать сотрудничество в реализации проектов Межакадемического Совета по проблемам развития Союзного государства и Международной ассоциации академий наук.

Делегация Карельского научного центра РАН ознакомилась с экспозицией музея истории НАН Беларуси и постоянно действующей выставки "Достижения отечественной науки - производству".-0-