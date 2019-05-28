НАН Беларуси и Корейский институт KISTI будут сотрудничать в области информационных технологий

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Корейский институт научно-технологической информации (KISTI) (Сеул, Республика Корея) подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Согласно документу, белорусские и корейские специалисты будут развивать сотрудничество в области стратегического планирования, совместных исследований и разработок, обмены визитами на уровне руководства и отдельных ученых, взаимное информирование о национальных исследовательских проектах.

Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков подчеркнул важность подписанного меморандума: "Сегодня стоит задача превращения Беларуси в IT-страну. Это программа создания современной цифровой экономики в Республике Беларусь. Работы в области информационных технологий для НАН являются приоритетными. Поэтому подписание данного меморандума с корейскими учеными откроет новые перспективы нашего взаимовыгодного сотрудничества".

Президент KISTI Чхвэ Хи Юн в свою очередь отметила, что подписание меморандума станет шагом по расширению сотрудничества белорусских и корейских ученых в области информационных технологий.

Во время встречи Владимир Гусаков рассказал об успехах белорусских ученых, в частности выделил разработку персонального суперкомпьютера специалистами Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук. Институт, по его словам, вносит существенный вклад в цифровизацию системы здравоохранения в стране. Так, для лечебных учреждений создаются системы телемедицины, дистанционного консультирования и диагностики, информационно-справочная система управления медучреждением, введены электронный рецепт, компьютерные медицинские карты и многие другие цифровые документы. Были отмечены и другие разработки, в числе которых электронный билет школьника, система идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения, которая интегрирована в российскую систему "Меркурий". Председатель Президиума НАН предложил и корейским партнерам создать совместную структуру.

Корейский институт научно-технологической информации (KISTI) - финансируемый правительством научно-исследовательский институт, призванный обеспечить максимальную эффективность научно-технических разработок и оказывать поддержку научно-исследовательским разработкам в области высоких технологий.-0-