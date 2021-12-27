НАН Беларуси и РАН объявили победителей конкурса на лучшие совместные исследования

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук объявили победителей конкурса 2021 года на соискание премий двух академий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В области естественных наук премии присуждены за цикл работ "Адсорбционные материалы на основе мезопористых фосфатов многовалентных металлов: синтез, структура и применение" коллективу белорусских и российских ученых в составе главного ученого секретаря НАН Андрея Иванца, сотрудников Института общей и неорганической химии НАН и Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева - обособленного подразделения Кольского научного центра РАН.

В области технических наук за цикл работ "Высокоэнергетические методы управления структурой и функциональными свойствами сплавов с памятью формы для разработок перспективных технологий в технике и медицине" победителями стали белорусские и российские ученые: сотрудники Института технической акустики НАН и Санкт-Петербургского государственного университета.

Премию РАН и НАН Беларуси в области гуманитарных и социальных наук решено присудить за проект "Жизнь и деятельность академика Е.Ф.Карского (1860-1931). Научное наследие в архивных документах" коллективу белорусских и российских ученых. Это сотрудники Института истории НАН и Санкт-Петербургского филиала архива РАН.

Премии РАН и НАН Беларуси присуждаются раз в три года за наиболее значимые научные результаты, полученные при проведении совместных работ в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук, имеющие важное научное и практическое значение. Присуждаются три премии - по одной в каждой из указанных областей. На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ, выполненные коллективом ученых из научных организаций и вузов Российской Федерации и научных организаций НАН Беларуси. Число участников, выдвигаемых на конкурс, не должно превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым. Размер одной премии - $10 тыс.-0-