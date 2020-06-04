НАН Беларуси и РАН проведут видеоконференцию по COVID-19

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная видеоконференция Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты. Социально-экономические вызовы здравоохранению" пройдет 10 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Участники конференции рассмотрят фундаментальные аспекты изучения коронавирусной инфекции, разработку новых технологий профилактики, диагностики и лечения, современные подходы к выработке комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях, новые направления исследований НАН Беларуси и РАН по борьбе с COVID-19. Ученые обсудят возникновение, эволюцию и эпидемиологию коронавирусов, клинические аспекты ведения пациентов, показатели системы иммунитета, разработку потенциальных ингибиторов методами виртуального скрининга, молекулярного моделирования и химического синтеза.

В конференции примут участие председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и президент РАН Александр Сергеев. С белорусской стороны будут руководители институтов биоорганической химии, физико-органической химии, биофизики и клеточной инженерии, физиологии НАН. С российской стороны выступят руководители ведущих медицинских учреждений: Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, Института общественного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана, Высшей школы организации и управления здравоохранением, Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского.-0-