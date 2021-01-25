НАН Беларуси и Сибирское отделение РАН объявили конкурс на соискание премии им.Коптюга

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Сибирское отделение Российской академии наук объявили конкурс на соискание премии имени академика Валентина Коптюга 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Премия присуждается за лучшую совместную научную работу, открытие или изобретение, серию совместных научных работ по единой тематике, выполненных по направлениям, согласованным договором о сотрудничестве НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН. При представлении работ выдвигаются ведущие авторы в коллективе не более 10 человек. При этом каждая страна должна быть представлена не менее чем двумя учеными.

На соискание премии могут быть выдвинуты совместные работы, завершенные или опубликованные в течение трех лет, предшествовавших году присуждения премии. При этом нужно представить следующие документы: мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, сведения о сотрудничестве НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН при ее выполнении, обоснование значения работы для развития науки и народного хозяйства; оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы научного открытия или изобретения в трех экземплярах, а также сведения об авторах.

Материалы представляются до 19 марта 2021 года.

Премия имени академика Валентина Коптюга, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена НАН Беларуси, присуждается ежегодно с 1999 года президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН.-0-