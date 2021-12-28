НАН Беларуси назвала лауреатов премий для молодых ученых 2021 года

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых НАН Беларуси 2021 года: лауреатами стали шесть человек. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Премии имени академика Жореса Алферова решено присудить научному сотруднику Института физики имени Б.И.Степанова НАН Светлане Власенко (за цикл работ "Оптимизация методов диагностики наноструктур на основе информации Фишера") и старшему научному сотруднику НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Александре Серокуровой (за цикл работ "Разработка и синтез новых мультиферроидных гетероструктур с функциональными СВЧ-характеристиками, востребованными для практического их применения в качестве новых элементов компонентной базы магноники и микроэлектроники").

Лауреатами премии имени академика Василия Купревича стали: научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Любовь Пашкевич (за цикл работ "Исследование молекулярно-мембранных механизмов ответных реакций растений ярового ячменя на инфицирование грибом Bipolaris sorokiniana Shoem., опосредованных кратковременной гипертермией и экзогенным салицилатом"), старший научный сотрудник Института физиологии НАН Юлия Токальчик (за цикл работ "Активация репаративных процессов в поврежденных участках головного мозга в условиях периневральной имплантации стволовых клеток"), научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Анна Яцкив (за цикл работ "Молекулярная изменчивость генов иммунного ответа при ювенильном идиопатическом артрите у детского населения Республики Беларусь").

Премия имени академика Всеволода Игнатовского для молодых ученых НАН Беларуси будет вручена заведующей сектором Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Янине Гриневич за цикл работ "Песенная традиция белорусов в современном славянском мире: изучение, сохранение, актуализация".

Премии для молодых ученых НАН Беларуси учреждены в 2019 году в целях поддержки и поощрения талантливых молодых ученых, работающих в организациях НАН Беларуси, стимулирования их творческой инициативы, укрепления кадрового потенциала, увековечения памяти выдающихся белорусских ученых и популяризации знаний об истории белорусской науки. Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук). Размер одной премии - 15 базовых ставок каждая.-0-