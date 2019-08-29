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Общество
29 августа 2019, 10:00

НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "100 талантов Национальной академии наук" пройдет в 2019 году в Беларуси. Такая информация размещена на сайте НАН, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится для привлечения и закрепления талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций, обеспечения преемственности между учеными разных поколений. "К участию в конкурсе допускаются работающие в организациях НАН Беларуси кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет на 1 января 2020 года. Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси", - рассказали в Академии наук.

Кроме того, лауреаты получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии (конференции, симпозиуме, научной школе, краткосрочной командировке) в течение календарного года с момента оглашения результатов конкурса.-0-

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