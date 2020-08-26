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Общество
26 августа 2020, 17:45

НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс "100 молодых талантов НАН Беларуси". Такая информация размещена на сайте Академии наук, сообщает БЕЛТА.

"Конкурс проводится для привлечения и закрепления талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций, обеспечения преемственности между учеными разных поколений", - отметили в Национальной академии наук.

К участию в конкурсе допускаются молодые ученые, работающие в организациях НАН Беларуси, в том числе кандидаты наук в возрасте до 35 лет по состоянию на 1 января 2021 года (1986 года рождения включительно), которым присуждена ученая степень в возрасте до 30 лет, а также доктора наук в возрасте до 45 лет на ту же дату (включая 1976 год рождения), которым присуждена ученая степень в возрасте до 40 лет.

Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси" (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН. Кроме того, в период нахождения в банке данных они получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.).

Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте НАН. По вопросам заполнения анкеты можно обратиться по телефону (8017) 284-28-26. Кроме того, участники конкурса направляют комплект документов до 30 октября 2020 года в конкурсные комиссии при отделениях Академии наук с учетом направления научной деятельности по адресу: 220072, г.Минск, пр. Независимости, 66.

С требованиями, предъявляемыми к участникам, и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте НАН.-0-

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