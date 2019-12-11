НАН Беларуси объявила лауреатов премии молодых ученых 2019 года

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум НАН Беларуси сегодня подвел итоги конкурса на соискание премий 2019 года для молодых ученых, отмечены девять человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Так, премию имени академика Жореса Алферова присудили заведующему лабораторией Физико-технического института НАН кандидату технических наук Виктору Левковичу за цикл работ "Поперечно-винтовое редуцирование с реверсивной калибровкой для изготовления ступенчатых трубных заготовок". Также была премирована старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН по материаловедению кандидат физико-математических наук Дарья Тишкевич за цикл работ "Оптимизация процессов синтеза электрохимических функциональных материалов для практических применений".

Лауреатами премии для молодых ученых имени академика Василия Купревича стали шесть человек: старший научный сотрудник Института физики имени Бориса Степанова кандидат химических наук Артем Антанович за цикл работ "Получение и исследование структуры и оптических свойств двумерных полупроводниковых нанокристаллов халькогенидов кадмия, гетероструктур и ансамблей на их основе"; научные сотрудники Института общей и неорганической химии Владимир Прозорович, Марина Рощина и Юстына Саука за цикл работ "Металлооксидные и металлосиликатные мезопористые сорбенты и катализаторы для очистки водных сред"; руководитель группы Института физиологии кандидат биологических наук Татьяна Хрусталева за цикл работ "Структура сайтов связывания катионов магния, марганца и кобальта на белках и пептидах"; младший научный сотрудник Института генетики и цитологии Анна Щаюк за цикл работ "Молекулярно-генетические основы патогенеза немелкоклеточного рака легкого у пациентов, проживающих на территории Беларуси".

Премию для молодых ученых имени академика Всеволода Игнатовского решили присудить младшему научному сотруднику Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Елене Изергиной за цикл работ "Этнокультурные особенности белорусов Литвы (конец XIX - начало XXI вв.)".

Всего для участия в конкурсе поступило 24 работы от молодых ученых академии наук.

Премии для молодых ученых НАН Беларуси учреждены в 2019 году для поддержки и поощрения талантливых молодых ученых, работающих в организациях академии наук. Всего присуждается семь премий в размере 100 базовых величин каждая.-0-