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03 октября 2019, 16:01

НАН Беларуси представила биопринтер и комплекс GPS-Кардио в Житомире

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "II Форум регионов Беларуси и Украины"
Нефтехимические компании подписали на Форуме регионов в Житомире контракты более чем на $400 млн
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси на выставке высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов во время II Форума регионов Беларуси и Украины представил многофункциональную 3D-платформу (биопринтер нового поколения) и программно-аппаратный комплекс GPS-Кардио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Биопринтер нового поколения может применяться для создания трехмерных клеточных популяций при помощи 3D- и 4D-печати живых клеток в гидрогеле, а также для разработки перспективных методик in vivo (внутри клетки) восстановления нарушенных функций мозга при травмах с применением созданных in vitro (в пробирке) 3D-и 4D-нейронных сетей. Данная разработка позволяет применять технологию в восстановительной медицине.

Мобильный комплекс GPS-Кардио - это микрокардиограф с GPS-модулем, обеспечивающим регистрацию кардиограммы в режиме реального времени для контроля сердечного ритма и изменения интервала ST пациента. Система автоматизирована и позволяет зафиксировать точное местоположение пациента в процессе мониторинга ЭКГ. По мнению ученых, GPS-кардиомониторы, разработанные Институтом физиологии совместно с Институтом математики НАН Беларуси и поставщиками электронных компонентов, помогут спасти пациентов от внезапной смерти.

Физико-технический институт НАН Беларуси демонстрирует в Житомире медицинские имплантаты с биосовместимыми защитно-декоративными покрытиями. Покрытия характеризуются повышенной износостойкостью и улучшенными фрикционными свойствами, обеспечивая цветовое кодирование имплантатов и их более успешную интеграцию в костную ткань.

Ученые Института экспериментальной ботаники предлагают ознакомиться с экологически безопасным лечебно-профилактическим препаратом для сельскохозяйственных животных на основе биологически активных компонентов микробного и растительного происхождения. Препарат предназначен для профилактики и лечения дисбиотических состояний различной этиологии и их последствий у молодняка крупного рогатого скота, коррекции микрофлоры желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных и стимуляции иммунитета.

Как рассказали в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, помимо НАН разработки на выставке в Житомире представили организации Министерства образования и Министерства здравоохранения. Свой программно-аппаратный комплекс - MelaSearch - презентовал Белорусский национальный технический университет. Разработка позволяет проводить удаленную компьютерную диагностику меланомы кожи по дерматоскопическим критериям и сравнивать с аннотированными изображениями в базе данных. Изображение кожного новообразования, полученное с помощью дерматоскопа, загружается в систему с компьютера конечного пользователя, программа на удаленном суперкомпьютерном кластере автоматически подбирает похожие изображения из базы данных, содержащей более 200 описаний клинических случаев рака кожи.

Всего Беларусь представила на выставке в Житомире более 100 научно-технических и инновационных разработок различной направленности (аэрокосмические технологии, ИКТ, промышленные системы автоматизации, разработки в сфере машиностроения, материалы и оборудование для обработки поверхностей и др.) Большинство презентованных белорусских разработок выполнено с поддержкой государства по научно-техническим программам и Государственной программе инновационного развития.-0-

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