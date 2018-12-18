НАН Беларуси присудила премии 2018 года пяти авторским коллективам

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий академии 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Решено присудить пять премий: две в области физики, математики, информатики и физико-технических наук, три - в области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле. Размер премии составляет 250 базовых величин (1 БВ равна Br24,5).

В области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук отмечены авторские коллективы Института физики имени Б.И. Степанова НАН и Военной академии - за цикл работ "Разработка методов и алгоритмов анализа рассеяния и поглощения света в упорядоченных дисперсных структурах для решения задач оптимизации характеристик фотонных кристаллов, жидких кристаллов, оптических покрытий и солнечных элементов"; Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН - за цикл работ "Разработка и внедрение новых методов, композитных материалов и технологий, обеспечивающих снижение шума и вибрации в транспортных машинах и технологическом оборудовании".

В области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле лауреатами стали авторские коллективы Института микробиологии НАН - за цикл работ "Пробиотические препараты на основе бактерий рода Bacillus для животноводства и промышленного рыбоводства: технологии производства и применения"; РНПЦ травматологии и ортопедии, БГМУ и 6-й городской клинической больницы Минска - за цикл работ "Современные технологии диагностики и лечения патологии коленного сустава у пациентов детского и молодого возраста"; Института почвоведения и агрохимии НАН - за цикл работ "Почвы Республики Беларусь на современном этапе: морфология, свойства, качественная оценка".

Премии НАН основаны для поддержки белорусских ученых, научные работы которых получили признание в Беларуси и за ее пределами, оказали значительное влияние на выполнение государственных программ, способствовали развитию инновационной деятельности, повышению эффективности экономики страны, обеспечению продовольственной безопасности, решению задач охраны окружающей среды и здоровья населения, а также для стимулирования творческой активности и содействия профессиональному росту молодых ученых. Конкурс проводится с 2017 года.-0-