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28 декабря 2021, 15:08

НАН Беларуси присудила премии 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий НАН 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

На основании решений комиссии по премиям решено присудить шесть премий НАН Беларуси. В области информационных технологий премия присуждена ведущим научным сотрудникам Объединенного института проблем информатики НАН Ольге Красько и Наталье Новоселовой (за цикл работ "Методы, модели анализа биомедицинских данных и информационно-аналитические системы прогноза выживаемости и диагностики социально значимых заболеваний").

В области физико-технических и технических наук будут награждены заведующий отделением Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Павел Гринчук и научные сотрудники того же института Андрей Акулич и Михаил Кияшко (за цикл работ "Физико-химические процессы синтеза и обработки карбидокремниевой керамики с уникальным сочетанием свойств для оптических приложений").

Лауреатами премии в области биологических наук стали директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко и заведующие лабораториями того же института Валентина Лемеш и Мария Михайлова (за цикл работ "Разработка и внедрение методов ДНК-идентификации животных с целью подтверждения их видовой принадлежности и повышения продуктивных качеств").

Премия в области медицинских наук будет вручена заведующему кафедрой Белорусского государственного медицинского университета Франтишку Висмонту, директору Института физиологии Сергею Губкину, старшему преподавателю БГМУ Сергею Чепелеву (за цикл работ "Разработка новых эффективных методов кардиопротекции и выяснение механизмов их реализации").

Премию в области гуманитарных и социальных наук решено присудить главному научному сотруднику Института философии НАН Владимиру Лукашевичу за монографию "Креативное взаимодействие предметного, нормативного и рефлексивного знания в научном поиске".

В области аграрных наук будут награждены генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по земледелию Федор Привалов, главный научный сотрудник НПЦ Станислав Гриб, заведующая отделом НПЦ Ирина Матыс (за работу "Создание национального банка семян генетических ресурсов хозяйственно полезных растений - первооснова обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь").

Премии НАН Беларуси учреждены в 1995 году для поддержки отечественных ученых, научные работы которых получили признание в Беларуси и за ее пределами, оказали значительное влияние на выполнение государственных программ, способствовали развитию инновационной деятельности, повышению эффективности экономики страны, обеспечению продовольственной безопасности и решению задач охраны окружающей среды и здоровья населения, а также для стимулирования творческой активности и профессионального роста ученых. С 2017 года конкурсы на соискание премий Национальной академии наук Беларуси проводятся ежегодно. Размер одной премии составляет 35 базовых ставок.-0-

НАН Беларуси назвала лауреатов премий для молодых ученых 2021 года

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