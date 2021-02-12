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12 февраля 2021, 18:19

НАН Беларуси проведет Неделю родного языка 15-22 февраля

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси проведет Неделю родного языка 15-22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. "В 2021 году, определенном в нашей стране как Год народного единства, особое значение приобретает научно-практическое обеспечение успешного функционирования белорусского языка во всех сферах общественной жизни, в которых должен использоваться государственный язык страны и язык титульной нации. База для этого создана в академическом Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН. Именно это учреждение обеспечивает координацию и проведение системных исследований в области белорусского языкознания", - отметили в пресс-службе.

В этом году институт запланировал провести ряд мероприятий, в том числе круглые столы и презентации. Так, 15 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси будет проведен круглый стол "Академик Евфимий Карский - основатель белорусского научного языкознания и литературоведения, этнограф, фольклорист, палеограф". Мероприятие проводится к 160-летию ученого и 100-летию Инбелкульта.

16 февраля в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси состоится презентация книги "Шкляр Г.З. Выбраныя працы. Моўная спадчына" и круглый стол "Белорусский язык в китабах". Китабы создавались с XVI века татарами, которые поселились в Великом княжестве Литовском. Это многоязычные рукописи, в которых доминирует тогдашний белорусский народно-диалектный язык, при этом написанные арабским письмом. В китабах отражены быт, обычаи, традиции татар-переселенцев, поэтому их тексты - ценный материал для лингвистов, этнографов, литературоведов, историков.

17 февраля в Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН состоится встреча с учащимися, учителями и директором гимназии №25 Минска. В программе встречи - знакомство с работой отечественных ученых-языковедов, научно-практический семинар на тему "Использование современных информационных технологий при изучении белорусского языка" и игра-викторина по фразеологии и безэквивалентной лексике.

18 февраля будет проведен третий открытый конкурс рассказчиков белорусской народной прозы "Кацігарошак". Также запланирована презентация электронного переиздания классической работы Ивана Носовича "Словарь белорусского наречия" - главного источника словарей белорусского языка конца ХІХ - первой половины ХХ века. Электронное переиздание словаря содержит оригинальный и осовремененный реестры, оригинальный текст и приложения. Оно дополнено материалами критического, биографического и библиографического характера, обеспечено возможностью поиска по тексту и по ключевым словам, подобранным к авторским русскоязычным дефинициям. Адресовано языковедам, историкам, этнографам, фольклористам и всем, кого интересует белорусское слово.

19 февраля в 13.00 состоится республиканский диктант по белорусскому языку. Принять участие в диктанте можно как непосредственно в помещении Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН, так и в формате онлайн. Для участия необходимо будет пройти регистрацию (заполнить Google-форму). А в Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН пройдет презентация документального фильма "Гаворкі Беларусі" о диалектных группах говоров белорусского языка и их отличительных особенностях.

22 февраля в Институте языкознания имени Якуба Коласа НАН будет проведен круглый стол "Стварэнне беларускамоўнай заканадаўчай базы як фактар гарманічнага развіцця грамадства". Участие в заседании примут сотрудники Национального центра правовой информации, члены экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык, республиканской терминологической комиссии при НАН Беларуси, специалисты Института языкознания имени Якуба Коласа НАН, преподаватели вузов. Круглый стол включен в республиканский план мероприятий по проведению в Беларуси 2021 года под знаком Года народного единства.

Международный день родного языка - ежегодный праздник, учрежденный в 1999 году решением ЮНЕСКО. Его главная цель - сохранение языкового и культурного многообразия в мире, поддержка национальных языков и культур, а также обеспечение права каждого гражданина пользоваться родным языком.-0-

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