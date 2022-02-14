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14 февраля 2022, 17:55

НАН Беларуси проведет Неделю родного языка 21-28 февраля

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси проведет Неделю родного языка с 21 по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. С 21 по 28 февраля в Минске пройдут круглые столы, презентации, интерактивные занятия, встречи, культурно-просветительские и образовательно-развлекательные мероприятия. "В 2022 году, объявленном в Беларуси Годом исторической памяти, особенное значение приобретают ценности, которые сопутствуют нашему народу на протяжении столетий. Одной из таких базовых национальных ценностей является белорусский язык", - отметили в пресс-службе.

21 февраля состоится научно-популярная лекция ученых с презентацией "Беларуская мова - дзяржаўная мова Беларусі" для иностранных студентов БНТУ, на которой будут рассмотрены особенности белорусского произношения и правописания, белорусские этикетные выражения. Будут также продемонстрированы издания памятников старобелорусской письменности, подготовленные сотрудниками Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси. В этот же день пройдет культурно-просветительское мероприятие "Нам засталася спадчына", интерактивные занятия "Напісанае застаецца: мова выданняў Францыска Скарыны", где будут рассмотрены сходства и различия между старобелорусским и современным белорусским языками, а также республиканский диктант по белорусскому языку.

22 февраля ученые и специалисты примут участие в работе круглого стола "Праблемы картаграфавання сродкаў традыцыйнай нематэрыяльнай культуры: Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас". Мероприятие будет посвящено результатам работы над "Беларускім фальклорна-этналінгвістычным атласам". В этот же день в БГУ состоится открытая лекция сотрудников сектора востоковедения Института языкознания имени Якуба Коласа НАН "Старажытныя сведчанні адзінства беларускай культуры: рукапісная спадчына татар", на которой студенты познакомятся с китабами - рукописными книгами, созданными белорусскими татарами в XVII-XIX веках. В рамках мероприятий Школы юного лингвиста на базе Института языкознания и Института истории пройдет информационно-познавательный час "Па старонках выданняў для школы" для учеников 5-6 классов. Школьники познакомятся с изданиями для средних учебных заведений, авторами которых являются сотрудники Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси.

23 февраля состоится открытие цикла лекций в рамках короткосрочного семинара "Дзяржаўныя мовы Рэспублікі Беларусь у прафесійнай дзейнасці натарыуса" для нотариусов города Минска, а также презентация инновационного проекта "Мова маёй прафесіі", подготовленного специалистами в сфере IT совместно с учеными Института языкознания имени Якуба Коласа НАН. Данный проект представляет собой автоматизированный способ обучения и проверки владения разговорным белорусским языком, адаптированный под требования представителей различных профессий.

В этот же день состоится встреча со студентами Белорусского государственного университета культуры и искусств на тему "Сучасная беларуская мова: навуковыя і мастацкія стасункі". На ней юноши и девушки познакомятся с достижениями отечественного языкознания, пройдет беседа о белорусском языке как важнейшем элементе национальной культуры, состоится выступление участников поэтического кружка БГУКИ "Букет". В Центральной библиотеке имени Янки Купалы Минска пройдет научно-популярная лекция с презентацией "Праект стагоддзя айчыннай гуманітарыстыкі: "Гістарычны слоўнік беларускай мовы", на которой будет рассмотрено социальное и практическое значение издания, возможности его использования лицами, не имеющими специальной историко-лингвистической подготовки.

Вечером для широкой общественности Беларуси и зарубежья состоится презентация на тему "Беларускі N-корпус: гісторыя і перспектывы" (онлайн-режим). "Что такое языковые корпусы? Зачем и кому они нужны? Какие белорусские корпусы текстов существуют? Как ими пользоваться? На эти и другие вопросы будут даны ответы во время презентации белорусского N-корпуса", - отметили в пресс-службе.

24 февраля пройдет научная гостиная "Нацыянальная акадэмія навук Беларусі і Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: адзіным лёсам". Во встрече с руководством БГУ, преподавателями и студентами филологического факультета БГУ примут участие руководители научных организаций Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси: Института истории, Института философии, Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа, Института литературоведения имени Янки Купалы и Института языкознания имени Якуба Коласа. На встрече состоится презентация белорусскоязычных изданий, подготовленных в институтах Отделения гуманитарных наук и искусств, будут также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках кластера "Международная школа белорусского языка и литературы".

25 февраля пройдет презентация издания "Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні: зборнік навуковых работ. Выпуск 6". Шестой выпуск издания посвящен вопросам диалектной лексикографии, ономастики и текстографии. В разделе "З лексікі народных гаворак" можно узнать, как сегодня говорят на Случчине - особенном регионе на языковой карте Беларуси. Особое место в выпуске занимают диалектологические материалы Язэпа Дылы, которые печатаются впервые.

27 февраля пройдет игра "Гаворым па-беларуску". Участникам игры будут предложены занимательные упражнения, которые положительно повлияют на их белорусскоязычную речевую практику, а также на укрепление уважительного отношения к родному языку.

28 февраля в рамках мероприятий Школы юного лингвиста сотрудники Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси в качестве социальных партнеров и членов жюри примут участие в II научно-практической конференции "Беларусь, ты збудавана з беларускіх слоў!" для учеников VIII-XI классов учреждений среднего образования Минска и Минской области.

Международный день родного языка - ежегодный праздник, учрежденный в 1999 году решением Генеральной сессии ЮНЕСКО. Его главная цель - сохранение языкового и культурного многообразия в мире, поддержка национальных языков и культур, а также обеспечение права каждого гражданина пользоваться родным языком.

Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси - ведущее научное учреждение страны, которое занимается обеспечением успешного функционирования белорусского языка во всех сферах общественной жизни. Институт обеспечивает координацию и проведение системных исследований в области белорусского языкознания.-0-

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