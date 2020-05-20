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Общество
20 мая 2020, 10:22

НАН Беларуси проведет Неделю родной природы 22-29 мая

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации отделения биологических наук НАН Беларуси 22-29 мая проведут Неделю родной природы, приуроченную к празднованию Международного дня биологического разнообразия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

НПЦ по биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича, Центральный ботанический сад и Институт леса подготовили мероприятия, большинство из которых пройдет онлайн. В таком режиме Ботанический сад проведет консультации с научными сотрудниками и специалистами - кураторами коллекций сирени и рододендронов. К концу Недели родной природы на сайте учреждения будут размещены видеопосты, в которых специалисты ответят на самые популярные и насущные вопросы по агротехнике выращивания и уходу за этими растениями.

В Институте экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН онлайн состоится VI Международный научно-практический и обучающий семинар "Современные технологии в деятельности особо охраняемых природных территорий: геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли". Участниками мероприятия станут научные учреждения, заповедники и национальные парки Беларуси, России и Украины. Ученые института онлайн прочтут лекцию для школьников "Опасные растения Беларуси".

НПЦ по биоресурсам проведет первый онлайн-семинар для экспертов и бенефициаров проекта "Интегрированное управление и система мер по снижению негативного воздействия инвазивных чужеродных видов в охраняемых районах трансграничного региона / Управление IAS". Цель данного проекта - укрепить сотрудничество между Латвией, Литвой и Беларусью для решения общей проблемы - трансграничного распространения инвазивных чужеродных видов и предотвращения их негативного воздействия на здоровье населения и ценные природные места обитания.

Совет молодых ученых Института леса НАН организует ученическую научную конференцию и областной этап юниорского конкурса "Квiтней, мой лес" в онлайн-формате. Всего к участию принято 55 научно-исследовательских работ, подготовленных школьниками Гомеля и Гомельской области. Сотрудники института выступят в качестве членов жюри и будут оценивать работы в трех секциях: экология лесных животных, экология лесных растений, устойчивое лесоуправление. Победители будут награждены дипломами и в дальнейшем представят свои научно-исследовательские работы на итоговом республиканском этапе конкурса.

Международный день биологического разнообразия (22 мая) был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году. Цель праздника - повысить осведомленность социума в вопросах сохранения экологической системы, обратить внимание на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.-0-

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