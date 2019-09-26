НАН Беларуси проведет около 40 конференций и форумов до конца года

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные организации НАН Беларуси проведут около сорока научных, научно-практических конференций и форумов в сентябре-декабре, сообщила журналистам заместитель главного ученого секретаря НАН Беларуси, доктор химических наук Наталья Литвинко, передает корреспондент БЕЛТА.

"НАН Беларуси - крупнейший исследовательский центр страны. Результаты ее работы известны не только в СНГ, но и в Европе. Исследования ученых воплощены в высокотехнологичных разработках мирового уровня, - отметила Наталья Литвинко. - Важная составляющая нашей научной деятельности - проведение значимых научных форумов для обсуждения инновационных достижений коллективов нашей страны и других государств. Так, в 2019 году запланировано проведение более 80 мероприятий республиканского и международного уровней, 40 из которых пройдут в сентябре-декабре".

В Институте жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси 3-4 октября состоится первая международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве". "На форуме будет рассмотрен комплекс научных и научно-практических задач, стоящих в современных условиях в отрасли ЖКХ, находящейся на пороге существенной технологической модернизации, - пояснила заместитель главного ученого секретаря НАН. - В работе конференции примут участие ученые научных организаций НАН Беларуси, представители предприятий системы ЖКХ, специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается приезд представителей России, Китая, Германии и других стран. Результаты научных дискуссий и тезисы докладов затем опубликуем в виде отдельного сборника. Во время конференции будет организована выставка разработок для системы ЖКХ".

Также 3 октября начнет работу ІІ Конгресс "Наука, питание и здоровье", которую готовит "Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию". На 10-11 октября запланирована международная научно-практическая конференция "Белорусские лекарства", которую проведет Институт биоорганической химии. XVI Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке" пройдет 14-17 октября. "В форуме будут участвовать молодые ученые из многих стран, руководство Совета молодых ученых Академий наук - членов Международной ассоциации академий наук, которые представят наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки", - анонсировала Наталья Литвинко.

По ее словам, сегодня активно используются академические разработки НАН Беларуси в международных космических проектах по исследованию Марса и Меркурия. "17 июля в Институте медико-биологических проблем РАН (Москва) завершился этап международного эксперимента Sirius. Четыре месяца экипаж из шести человек находился в закрытом пространстве, моделируя полет на Луну. В числе основных дублеров экипажа был молодой ученый, сотрудник ЦБС НАН Беларуси Даниил Дубарь", - рассказала заместитель главного ученого секретаря НАН.

Кроме того, полным ходом идет создание Белорусской антарктической станции. В ноябре свою работу начнет 12-я экспедиция, которая будет дальше реализовывать белорусский антарктический проект. "Надо сказать, что эта работа по сложности не уступает запуску космических аппаратов. Ученые вылетят из Минска 8-9 ноября, рейс из Кейптауна в Антарктику запланирован на 13 ноября. Сейчас идет конкурсный отбор кандидатов в состав экспедиции, который составляет три человека на место, несмотря на суровые климатические условия", - подчеркнула Наталья Литвинко.-0-