НАН Беларуси проводит конкурс на лучшее освещение в СМИ научных достижений 2019 года

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси проводит конкурс на лучшее представление научных достижений 2019 года в средствах массовой информации, сообщила журналистам пресс-секретарь аппарата НАН Наталья Марцелева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году конкурс проводится в десятый раз с целью формирования целостного позитивного образа науки, повышения ее авторитета, привлечения внимания широких слоев общественности к достижениям белорусских ученых, представления актуальной информации о разработках, проводимых в интересах социально-экономического развития страны, стимулирования творческой и профессиональной активности как журналистов, так и непрофессиональных популяризаторов науки, - рассказала Наталья Марцелева. - Конкурс посвящается Дню белорусской науки и предполагает четыре номинации: "Лучшая публикация", "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении", "Лучшее представление достижений НАН в сети Интернет" и "Лучшая публикация в научно-популярном издании".

По каждой из номинаций присуждаются три премии. Принять участие в конкурсе могут как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы. "Премии присуждаются физическим лицам - профессиональным журналистам и внештатным авторам государственных и негосударственных СМИ как индивидуально, так и коллективу авторов, состоящему не более чем из трех человек. На конкурс выдвигается не более пяти работ от одного автора, опубликованных за год. Право выдвижения работ для участия в конкурсе предоставлено редакциям средств массовой информации, разместившим выдвигаемую работу, а также автору в порядке самовыдвижения", - пояснила пресс-секретарь.

Конкурсные работы сначала рассматриваются экспертами, членами конкурсной комиссии НАН Беларуси, в которую входят 17 человек из числа ведущих ученых страны из разных областей науки. А решение о присуждении премий принимается постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси на основе рекомендаций конкурсной комиссии. "Жюри обращает внимание в первую очередь на актуальность, эксклюзивность и важность темы, отраженной в материале", - подчеркнула Наталья Марцелева.

По ее словам, конкурс ежегодно вызывает большой интерес среди журналистов. Так, в 2018 году было представлено 138 работ 31 автора. Победителям конкурса вручаются дипломы и денежное вознаграждение в размере 15 базовых величин (1 БВ - Br25,5).

Материалы на конкурс "На лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации" принимаются по 20 декабря.-0-