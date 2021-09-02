НАН Беларуси разработала продукты питания для больных фенилкетонурией

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук разработали продукты питания для больных фенилкетонурией, заявил сегодня журналистам заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Александр Шепшелев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из направлений, которым занимается центр, - создание специализированной продукции для определенной категории населения, которой требуются специальные диеты. Одна из последних разработок - создание продуктов питания для больных фенилкетонурией", - рассказал Александр Шепшелев.

В ассортимент выпускаемой низкобелковой продукции входят макаронные изделия, сухие смеси для приготовления картофельного пюре и клецек, сухие смеси для выпечки печенья и кексов, сухие гранулированные продукты "Крупа гречневая", "Крупа кукурузная" и смеси на их основе для приготовления каш.

Все эти продукты можно приобрести как в торговых сетях, так и через интернет-магазин shop.belproduct.com.

"У нас также в приоритете и вопросы детского питания. Этому посвящен ряд технических программ на протяжении последних лет. Результатом стала разработка широкого ассортимента для питания детей и ужесточение стандартов. Благодаря тесному взаимодействию с наукой, наши производители организовали производство детского питания и обеспечили его поставку на внутренний рынок и зарубежье. Вопрос создания блюд находится в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения: прежде чем продукт приходит на производство, он проходит весь комплекс доклинических и клинических испытаний, подтверждаются его заявленные качества и безопасность. Перед утверждением блюда, которое уже соответствует всем нормам, мы устраиваем дегустации для детей и родителей. Они заполняют анкеты, мы их внимательно изучаем и в дальнейшем учитываем эти пожелания при производстве продуктов питания", - заключил Александр Шепшелев.

Фенилкетонурия - наследственное заболевание, при котором нарушение обмена аминокислот приводит к их накоплению в клетках организма. В Беларуси больных фенилкетонурией насчитывается порядка 1 тыс. человек, из них треть - дети. Для успешного действия лекарственных препаратов у людей с этим заболеванием требуется ограниченное и жесткое планирование употребления белковой пищи.-0-