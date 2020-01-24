НАН Беларуси зарабатывает 2/3 средств для своего развития самостоятельно - Гусаков

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси зарабатывает две трети средств для своего развития самостоятельно, заявил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Владимир Гусаков во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответственно, организации в структуре НАН, которые зарабатывают больше средств, могут обеспечить повышение зарплат сотрудникам. При этом Владимир Гусаков обратил внимание, что зарплата ученых зависит от них самих. "Надо зарабатывать деньги, мы так и ориентируем: надеяться только на бюджетное финансирование нельзя", - отметил глава НАН.

Поэтому наряду с исследованиями Национальная академия наук создает собственные производства инновационной продукции. "Их уже очень много, мы широко реализуем такую продукцию в стране и за ее пределами. Есть крупные зарубежные контракты", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Кроме того, многие институты НАН сегодня работают напрямую с белорусскими предприятиями, создают совместные лаборатории, научные советы. Помимо этого выполняется целый ряд программ Союзного государства, это тоже дополнительные средства, которые привлекаются в науку.

Как рассказал журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ежегодно на реализацию союзных программ направляется около 3 млрд российских рублей бюджетных средств. Помимо этого каждая программа обязана по регламенту иметь внебюджетное финансирование. "Оно может колебаться от 20% до 50%", - уточнил он.

"Сейчас мы лимитированы бюджетом. Если удастся доказать руководителям, что у нас есть на подходе программы, которые важны для развития науки и техники, тогда можем ставить вопрос об увеличении бюджета. Но для этого нужно иметь что-то на руках. Пока этого нет, но мы работаем", - добавил госсекретарь СГ.

По его мнению, в целом механизм реализации союзных программ отработан, хотя иногда высказываются мнения, что процесс мог бы идти быстрее. "Практика такова, что от замысла до начала реализации программы обычно проходит полтора года. Как показывает опыт, полтора года - это не тот срок, чтобы идея умерла. Если это затягивается на три-четыре года, тогда она может потерять актуальность", - считает Григорий Рапота.-0-