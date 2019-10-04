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Общество
04 октября 2019, 17:25

НАН и Академия управления будут сотрудничать в области подготовки научных кадров

Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве в области научной деятельности, образования и подготовки научных кадров между Национальной академией наук Беларуси и Академией управления при Президенте Беларуси подписано сегодня в Минске. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и ректор вуза Геннадий Пальчик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Цель соглашения - установление всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между организациями, подчиненными НАН Беларуси, и Академией управления. "Подписание документа - важное событие. Соглашение дает правовую основу для наращивания нашего взаимодействия по всем направлениям - в кадровом, методическом и научном плане. Необходимо усилить сотрудничество Академии наук с ведущими высшими учебными заведениями страны", - сказал Владимир Гусаков.

Предметом соглашения является повышение качества образовательной деятельности, эффективности подготовки кадров высшей научной квалификации, проведение совместных научных исследований по государственным, отраслевым и региональным научным и научно-техническим программам, развитие научных исследований, а также совместное участие в международных программах и проектах, научно-технических мероприятиях и выставках. Геннадий Пальчик подчеркнул, что соглашение является своеобразной дорожной картой. "Мы с учеными Академии наук наполним ее конкретными совместными мероприятиями. Это новый импульс для нас", - отметил он.

НАН Беларуси и Академия управления планируют сотрудничать в научной, научно-технической, информационной и образовательной деятельности. Планируется организация и проведение учебной и производственной практики студентов и слушателей Академии управления на базе организаций НАН, а также повышение квалификации специалистов на базе ведущих профильных организаций, структурных и обособленных подразделений сторон. Предусмотрена также совместная разработка и внедрение учебных дисциплин, разработка и выпуск учебников и учебно-методической литературы с учетом достижений и тенденций развития отечественной и мировой науки.

НАН Беларуси также имеет соглашения с Белорусским государственным университетом и Белорусским государственным технологическим университетом.-0-

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