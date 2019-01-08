НАН объявила конкурс на получение грантов в 2019 году

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на получение в 2019 году грантов Национальной академии наук Беларуси для выполнения научно-исследовательских работ среди докторантов, аспирантов и соискателей ученых степеней доктора и кандидата наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс нацелен на повышение эффективности подготовки научных работников высшей квалификации, частичное финансирование исследований по теме диссертации, в том числе проведения экспериментов, испытаний в других организациях, опубликования результатов. Заявка на получение гранта должна быть предоставлена в конкурсную комиссию с подписью руководителя организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, в которой работает или учится соискатель гранта.

К заявке прилагаются документы: решение ученого (научно-технического) совета организации о выдвижении кандидатуры на конкурс, сведения о соискателе гранта и его научном руководителе (научном консультанте), список научных публикаций соискателя гранта, календарный план выполнения научно-исследовательских работ по гранту с указанием сроков представления диссертации, калькуляция затрат с их обоснованием по статьям расходов. Также необходимо предоставить справку, в которой обосновывается соответствие темы диссертации приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности в Беларуси, актуальность и практическая значимость планируемых научно-исследовательских работ, их соответствие мировому уровню по конкретному направлению исследований. Формы для документов размещены на сайте НАН.

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 8 февраля по адресу: 220072, Минск, просп.Независимости, 66, комн.404, тел. 284-26-03.-0-