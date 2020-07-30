НАН объявила конкурс научно-исследовательских работ для включения в госпрограммы на 2021-2025 годы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академии наук Беларуси объявила конкурс научно-исследовательских работ для включения их в качестве заданий в государственные программы научных исследований на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Перечень таких госпрограмм утвержден постановлением Совета Министров от 27 июля 2020 года №438. В него вошло 12 госпрограмм. Среди них - "Энергетические и ядерные процессы и технологии", "Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия", "Биотехнологии-2", "Трансляционная медицина", "Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства", "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства". В перечень включены также госпрограммы "Фотоника и электроника для инноваций", "Механика, металлургия, диагностика в машиностроении", "Материаловедение, новые материалы и технологии", "Сельскохозяйственные технологии и продовольственная безопасность", "Конвергенция-2025". Отдельная программа будет посвящена природным ресурсам и окружающей среде.

"Повторное представление подготовленных при формировании проектов государственных программ научных исследований на 2021-2025 годы базовых заданий и включенных в их состав научно-исследовательских работ не требуется", - отметили в НАН.

Информацию о целях и структуре формируемых программ можно получить в организациях - исполнителях работ, а также на сайте НАН.-0-