НАН объявила конкурс творческих работ, посвященных Году народного единства

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Конкурс направлен на консолидацию белорусского общества и укрепление национального единства, формирование чувства гордости за героическое прошлое и славное настоящее, поддержку талантливых творческих людей, популяризацию истории и культуры Беларуси", - отметили в пресс-службе.

В конкурсе несколько номинаций: "Песни нашей земли", "Стихи и рассказы о своей земле", "Краеведческие тропы", "Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)", "Изобразительное искусство", "Фото и видео изображения", "Произведения народных мастеров".

К участию в конкурсе приглашаются творческие люди, любители и профессионалы (ученые, писатели, журналисты, художники, композиторы, скульпторы, фотографы, мастера народных промыслов), а также учителя, школьники и студенты, работы которых воплощают идеи национального единства, общественного согласия и общественного взаимопонимания. Победителей в каждой номинации наградят дипломами, памятными символами конкурса.

Заявки принимаются до 1 октября 2021 года по электронной почте skaryna2017@gmail.com, а также по адресу: 220072, г.Минск, ул.Сурганова, д.1, корп.2. Контактный телефон, факс: + 375-17 270-18-81.-0-