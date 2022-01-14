НАН объявила конкурс творческих работ, посвященный Году исторической памяти

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук объявила республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году исторической памяти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Конкурс направлен на укрепление исторической памяти белорусского народа и осознание неоспоримых достижений независимой Беларуси, формирование чувства гордости за героическое прошлое и свершения современного государства, консолидацию общества и укрепление национального единства, поддержку талантливых творческих людей", - рассказали в пресс-службе.

В конкурсе несколько номинаций, направленных на популяризацию исторических знаний и достижений современного государства: "Наиболее значительные события в истории белорусской государственности", "Великая Отечественная война в памяти моей семьи", "Выдающиеся личности белорусской земли", "Красота родной земли", "Песни нашей Родины", "Язык моей земли (местные диалекты, географические названия, личные имена)", "Культура и быт белорусского народа".

К участию в конкурсе приглашаются творческие люди, любители и профессионалы, учителя, школьники и студенты, а также все желающие, работы которых способствуют популяризации исторических знаний и достижений современного общества, служат укреплению национального единства и общественного согласия. Победители каждой номинации награждаются дипломами, памятными призами конкурса.

Заявки принимаются до 1 сентября 2022 года по электронной почте koncurs2022@gmail.com, а также по адресу: 220072, г.Минск, ул.Сурганова, д.1, корп.2. Контактный телефон: + 375-17-270-07-76, 8-025-733-98-94, 8-029-157-84-41.-0-