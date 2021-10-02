НАН определит лучшего ученого по итогам года

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук объявила конкурс на присвоение звания "Ученый года НАН Беларуси - 2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения наиболее эффективно работающих в 2021 году ученых Академии наук, имеющих значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, внесших весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности в Беларуси, укрепление международного авторитета НАН, подготовку кадров высшей научной квалификации.

В конкурсе могут участвовать действительные члены (академики) и члены-корреспонденты, научные работники высшей квалификации, работающие в научных организациях НАН Беларуси по основному месту работы. Право выдвижения кандидатур имеют члены бюро Президиума НАН, академики-секретари отделений Академии наук.

Документы на конкурс нужно выслать не позднее 1 декабря с пометкой "На конкурс "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" по адресу: 220072, Минск, пр.Независимости, 66, каб.317, управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси.-0-