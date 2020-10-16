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16 октября 2020, 13:33

НАН планирует создать не менее 10 новых сортов плодовых и ягодных культур

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт плодоводства Национальной академии наук планирует создать не менее 10 новых сортов плодовых и ягодных культур по государственной научно-технической программе "Агропромкомплекс" на 2021-2025 годы. Об этом шла речь во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с трудовым коллективом института, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"В течение следующей пятилетки ученые планируют создать новые сорта груши позднего срока созревания, отличающиеся высокой зимостойкостью и высокой урожайностью, гибриды плодовых культур с комплексной устойчивостью к болезням и высоким качеством плодов, а также сорта-опылители для моносортных товарных насаждений", - рассказали в пресс-службе.

Для производства посадочного материала высокого качества специалисты и ученые проведут исследования по принципам формирования базовых репозиториев плодовых и ягодных сельскохозяйственных растений, соответствующих новым карантинным требованиям ЕАЭС и обеспечивающих снижение процента реинфицирования до 15%. "Закладка плодовых насаждений оздоровленными адаптивными сортами, пригодными для возделывания по интенсивным технологиям, повысит продуктивность насаждений и качество продукции на 20-25%. Активная селекционная работа поможет значительно увеличить долю отечественных сортов в хозяйствах Беларуси", - подчеркнули в ГКНТ.

Среди разработок Института плодоводства НАН - новые сорта плодовых культур, превосходящие отечественные и зарубежные аналоги по ряду хозяйственно ценных признаков. Это сорта абрикоса "Лявон" и "Камея" (ранние, зимостойкие, устойчивы к болезням), сорт крыжовника "Ваяр" (поздний, зимостойкий, относительно устойчивый к сферотеке, с хорошими вкусовыми качествами), сорт малины "Услада" (зимостойкий, летнего срока созревания, со слабо шиповатыми побегами, высоким потенциалом продуктивности), сорт черешни "Мария" (ранний, зимостойкий, высокоустойчив к коккомикозу, хороших вкусовых и товарных качеств). Созданы также первые отечественные сорта фундука "Лал" и "Яшма".-0-

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