НАН подготовила новый учебник по истории Великой Отечественной войны

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси подготовила новый учебник по истории Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Новое учебное пособие "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" подготовлено для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. Учебник издан под редакцией доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Беларуси, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александра Ковалени.

"С учетом того, что накануне 75-летия Великой Победы в Беларуси была объявлена всенародная акция по созданию "Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех!", в пособии введена рубрика "Создаем летопись войны". В ней предлагается учащимся обратить внимание на страницы истории своей семьи, населенного пункта, в котором они живут. В новом учебнике приводятся многие документальные материалы, обнаруженные авторами в архивах Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, картосхемы, многочисленные иллюстрации, дополняющие и расширяющие текст параграфов и содействующие более глубокому их усвоению", - рассказали в пресс-службе Национальной академии наук.-0-