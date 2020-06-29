НАН предлагает молодым ученым поучаствовать в конкурсе разработок для компании LG

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси приглашает принять участие в конкурсе "Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc. 2020", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс проводится в целях выявления и содействия коммерциализации разработок молодых ученых Беларуси. К участию допускаются ученые в возрасте до 35 лет. В числе критериев оценки - соответствие предложения технологическим запросам, возможность реализации, новизна идеи и инновационность решения.

Авторы до 15 сентября могут направить заявки в электронном виде на e-mail uspenskiy@mail.ru, а также в печатном виде на адрес 220072, Минск, пр.Независимости 66, к.100. До 15 октября будут определены и награждены победители конкурса.

Для поощрения победителей выделяется призовой фонд в размере $5 тыс. (первая премия - $2 тыс., две вторых - по $1 тыс. и две третьих - по $500). Организации, чьи ученые принимали участие в конкурсе, вправе учреждать дополнительные финансовые премии и гранты для поощрения своих сотрудников.

С положением о проведении конкурса и требованиями к оформлению предложений можно ознакомиться на сайте НАН.

Организаторами конкурса выступают Национальная академия наук Беларуси и компания LG Electronics Inc. при поддержке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН и Республиканского центра трансфера технологий.-0-