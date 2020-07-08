НАН предлагает присылать воспоминания, документы и фото участников Великой Отечественной войны

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт истории Национальной академии наук предлагает присылать материалы об участниках Великой Отечественной войны, в том числе воспоминания, документальные свидетельства, фотоснимки, сообщил сегодня журналистам директор института Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

НАН выступила инициатором всебелорусской акции по созданию народной летописи войны. Ее цель - увековечивание и сохранение памяти поколения победителей. Сегодня в Минске презентовали первую книгу. Но акция продолжается. Институт истории НАН по-прежнему принимает материалы как в электронном, так и в бумажном виде. "Мы просим, чтобы люди вместе с материалами присылали свои фото и краткую информацию о себе (кто они, где живут), указывали номер телефона, чтобы с ними можно было связаться и запросить дополнительные данные", - сказал Вячеслав Данилович.

Ученый посоветовал передавать документы и ордена в музеи, а в НАН передавать оцифрованные материалы. "Для нас проще, если материалы поступают в электронном виде. Но если нет такой возможности, можно отправить по почте или принести прямо в институт", - отметил он.

На сайте Института истории размещена информация об акции и контактные данные. Адрес электронной почты: nl19411945@mail.ru. Контактный телефон - 8 (017) 378-24-21.-0-