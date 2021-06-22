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22 июня 2021, 13:43

НАН представит на MILEX-2021 около 60 новых разработок и технологий

Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На X Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет с 23 по 26 июня в Минске, организации Национальной академии наук представят около 60 новых разработок и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов продемонстрирует целый ряд БЛА. Среди них - малоразмерный аппарат-мишень с турбореактивным двигателем, который предназначен для имитации воздушных целей типа "реактивный боевой самолет", крылатая ракета, БЛА для обеспечения тренировки подразделений и частей ВВС и войск ПВО. Это первая модель БЛА с реактивным двигателем, разработанная на предприятии.

Специалисты центра представят унифицированный электронный тренажер ПЗРК. Он предназначен для эффективного обучения и тренировки стрелков-зенитчиков комплексов "Игла" ("Игла-1", "Стрела-2М", "Стрела-3") приемам боевой работы при обстреле виртуально имитированных воздушных целей в различных условиях фоновой, воздушной и помеховой обстановок без расхода боевых ракет и полетов реальной авиации с объективным контролем и документированием.

Увидят посетители выставки и новые беспилотные летательные аппараты "Бусел МК", "Буревестник НМ".

Ученые Института генетики и цитологии НАН представят инновационные ДНК-технологии, позволяющие повысить эффективность обеспечения безопасности. Среди них комплекс "Сила и выносливость" - анализ комплекса генов, ответственных за выносливость, скорость и силу, адаптацию к гипоксии, скорость восстановления после физических нагрузок; комплекс "Стрессоустойчивость" - анализ комплекса генов, ответственных за эмоциональную стабильность в сложных экстремальных условиях; комплекс "Здоровье" - анализ комплекса генов, ответственных за предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету 2-го типа, травмам головного мозга и нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Как отметили в пресс-службе, одними из основных направлений научных исследований организаций НАН Беларуси, в том числе в сфере вооружения, являются создание беспилотных летательных аппаратов боевого и разведывательного назначения, разработка технологий с применением электромагнитного, лазерного, инфракрасного, СВЧ-, ультразвукового излучения, разработка технологий и продуктов утилизации.

Ученые работают в сфере создания новых типов двигателей, автокомпонентов, бортовой электроники, в производстве средств индивидуальной бронезащиты и специальных покрытий. В организациях НАН Беларуси разрабатываются новые инновационные материалы, прорывные технологии в области обороны, общественной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.-0-

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