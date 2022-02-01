НАН представит около 200 разработок на выставке к 100-летию белорусской академической науки

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности, посвященных 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки, организации Национальной академии наук представят около 200 разработок и технологий. Всего ученые и исследователи продемонстрируют около 400 новых инновационных и научных разработок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Экспонаты будут представлены на трех площадках (открытая площадка перед зданием Президиума, фойе 1-го и 2-го этажей и постоянно действующая выставка НАН Беларуси "Достижения отечественной науки - производству" - правое крыло 1-го этажа).

Многие разработки академических ученых будут показаны в НАН впервые. Так, Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН продемонстрирует беспилотный летательный аппарат "Буревестник" в натуральную величину. Он предназначен для видеомониторинга местности и объектов, сопровождения подвижных объектов с борта беспилотного летательного аппарата с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям в режиме реального времени. Первоначально разрабатывался для МЧС с целью обнаружения возгораний, паводковых подтоплений и других чрезвычайных ситуаций. Представят ученые и мобильный наземный пункт управления на базе автомобиля МАЗ. Он оснащен рабочими местами оператора беспилотного летательного аппарата, оператора целевой нагрузки и начальника летной группы и предназначен для управления беспилотником на удалении до 300 км с использованием системы ретрансляторов.

Институт общей и неорганической химии НАН представит "жидкие перчатки" - специальный антисептический гель с этиловым спиртом, который отличается высокой антимикробной активностью.

НПЦ НАН по продовольствию проведет выставку-дегустацию новых разработок ученых, в том числе молока А2. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество - в полезном составе. Продукт хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит детям, пожилым людям и тем, у кого есть непереносимость белка бета-казеина - А1.

На выставке можно будет увидеть совместные разработки ученых разных министерств и предприятий. Среди них - экспериментальный образец электрогрузовика МАЗ-4381ЕЕ. Он создан в ОАО "МАЗ" с использованием разработанных и изготовленных Объединенным институтом машиностроения НАН компонентов силовой установки и деталей экстерьера электромобиля. Работы выполнены в рамках подпрограммы "Автотракторокомбайностроение" ГНТП "Инновационное машиностроение и машиностроительные технологии". При реализации этого проекта институт разработал и поставил заводу электродвигатель с высокоскоростной коробкой передач, накопитель энергии (тяговая аккумуляторная батарея), силовую и управляющую электронику, включая все системы и алгоритмы управления электродвигателем, силовой и управляющей электроникой, в том числе системой заряда/разряда накопителя энергии электрогрузовика, и программное обеспечение, обеспечивающее реализацию этих алгоритмов, а также оригинальные детали экстерьера (центральная и боковая панели кабины, накладки облицовки, панели дверей и бампера), формирующих современный облик машины. Электрогрузовик предназначен для перевозки грузов до 4,5 т на расстояние до 200 км без подзарядки (городские и пригородные маршруты). В указанном образце электромобиля достигнут практически 100%-ный уровень локализации разработки и производства, что обеспечивает импортонезависимость использованных в нем компонентой базы и интеллектуальной составляющей.

4 февраля в НАН Беларуси состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки. С 10.00 будет развернута выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности Беларуси. Свои результаты на выставке покажут организации НАН, Минсвязи, Минприроды, Минпрома, МЧС, Минздрава, Минобразования, Минсельхозпрода, ГКНТ и Госкомвоенпрома. Основная цель масштабной экспозиции - демонстрация результатов научных исследований и разработок белорусской науки, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством.-0-