НАН представит около 50 разработок на выставке "Здравоохранение Беларуси"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук представит около 50 инновационных разработок и технологий для медицины на выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В коллективную экспозицию войдут достижения белорусской науки в области генетики и клеточной иммунотерапии, создании лекарственных субстанций на основе аминокислот и их производных. Ученые представят технологии получения высокоэффективных антисептиков, иммуноферментных наборов и экспресс-тестов для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, имплантации стволовых клеток при моделировании патологических процессов в организме, технологии иммунологической диагностики (в том числе для оценки клеточного иммунитета против коронавируса) и многое другое.

Среди организаций академии, которые примут участие в выставке - Институт генетики и цитологии, Институт биофизики и клеточной инженерии, Институт физиологии, Институт биоорганической химии, Институт физико-органической химии, Институт химии новых материалов, ОАО "НПО Центр", Институт физики и Физико-технический институт.

Крупнейший в Беларуси XXVII Международный медицинский форум "Здравоохранение" пройдет в Минске 18-21 мая. Форум включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу. Цель мероприятия - повышение качества медицинского обслуживания населения, эффективности и инновационности национальной системы здравоохранения, развитие отечественной фармацевтической промышленности и производства медоборудования, укрепление международного сотрудничества в медицине.-0-