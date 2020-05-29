НАН присудила премию имени академика Федорова

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум НАН присудил премию имени академика Ф.И.Федорова ведущему научному сотруднику лаборатории проблем ядерной физики и безопасности ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН кандидату физико-математических наук Михаилу Галынскому - за цикл работ "Поляризационные, нелинейные и структурные эффекты актуальных процессов квантовой электродинамики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цикл включает 50 научных работ, опубликованных в 1981-2019 годах. Из них 30 статей - в рецензируемых журналах, в том числе международных (Physical Review, Nucllear Physics, Nuclear Instruments and Methods, European Physical Journal, International Journal of Modern Physics), 10 - в сборниках трудов международных конференций, 5 - в сборниках научных трудов "Ковариантные методы в теоретической физике" и 5 препринтов. "Работы имеют важное значение для разработки и создания ускорителей нового типа и признаны международным научным сообществом", - отметили в пресс-службе.

Премия имени выдающегося белорусского ученого-физика академика Федора Федорова присуждается за работы, вносящие крупный вклад в развитие исследований в области физико-математических наук. Это - создание и развитие нового научного направления, открытие новых явлений и закономерностей, разработка новых принципов и методов, получение новых знаний, составляющих основу прогрессивных технологий.

Премия (одна) присуждается один раз в три года в канун дня рождения Федора Федорова (19 июня).-0-