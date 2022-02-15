НАН проведет республиканский диктант по белорусскому языку 21 февраля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук проводит республиканский диктант по белорусскому языку 21 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН и Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН приглашают принять участие в республиканском диктанте по белорусскому языку, приуроченном к Международному дню родного языка. Диктант состоится 21 февраля во время Недели родного языка, которую Академия наук проводит с 21 по 28 февраля", - рассказали в пресс-службе.

Диктант пройдет с 13.00 до 14.00 в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН (ул. Сурганова, 15, информационно-выставочный центр, к. 110). Все, кто хочет проверить свои знания, могут пройти диктант в режиме онлайн через платформу Zoom, подключившись по ссылке https://us02web.zoom.us/j/86490866006.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию (до 19 февраля включительно) по ссылке https://forms.gle/um3x8yV71FiR4bub9. С оргкомитетом можно связаться по электронной почте dyktouka21@gmail.com или по телефону (+375) 17 270-04-74.

Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси с 21 по 28 февраля проводит Неделю родного языка. Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. С 21 по 28 февраля в Минске пройдут круглые столы, презентации, интерактивные занятия, встречи, культурно-просветительские и образовательно-развлекательные мероприятия. "В 2022 году, объявленном в Беларуси Годом исторической памяти, особенное значение приобретают ценности, которые сопутствуют нашему народу на протяжении столетий. Одной из таких базовых национальных ценностей является белорусский язык", - отметили в пресс-службе.-0-