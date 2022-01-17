НАН проводит дни открытых дверей к 100-летию академической науки

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси с 17 января по 11 февраля проводит дни открытых дверей, посвященные Дню белорусской науки, 100-летию белорусской академической науки и 100-летию Института белорусской культуры (Инбелкульта), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"У желающих есть уникальная возможность посетить учреждения НАН Беларуси в Минске и других городах страны. Мероприятия пройдут во всех научных организациях Академии наук", - рассказали в пресс-службе.

Особую программу предлагают организации Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. Так, Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси проводит целый ряд мероприятий. Это тематические книжные выставки "Навука Беларусі: інавацыі, тэхналогіі, прыярытэты" и "Навуковая спадчына Інстытута беларускай культуры", кинопоказ научно-популярных и художественных фильмов о женщинах в науке, обзорная экскурсия по библиотеке. С историей Инбелкульта можно ознакомиться на действующем виртуальном проекте ЦНБ НАН Беларуси - Инбелкульт100 (csl.bas-net.by/inbelcult), где в открытом доступе предоставлена цифровая коллекция изданий Инбелкульта, хранящихся в фондах библиотеки.

Все желающие бесплатно могут посетить Музей истории НАН Беларуси. Он является мемориальным комплексом истории высшей научной организации страны и одновременно культурно-просветительским учреждением. На площади около 250 кв.м расположено более 3,5 тыс. экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки в Беларуси, создание и развитие научных направлений, научную и научно-практическую деятельность ученых.

Желающие смогут также посетить постоянно действующую выставку "Достижения науки - производству", археологическую экспозицию Института истории НАН Беларуси. Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных групп.

В преддверии Дня белорусской науки Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси 26 января проведет День открытых дверей, на который приглашаются студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН, а также все, кто заинтересован в получении высшего образования II ступени.

Свой план мероприятий проведения дней открытых дверей готовит и Совет молодых ученых НАН Беларуси. Молодые исследователи будут не только проводить экскурсии по своим научным организациям, но и встречаться со школьниками и студентами в школах и высших учебных заведениях. А 21 января состоится торжественная церемония награждения участников IX городского фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов "Познание и творчество".-0-