НАН проводит конкурс на лучшее освещение в СМИ научных достижений года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси проводит конкурс на лучшее представление научных достижений 2021 года в СМИ, сообщили БЕЛТА организаторы.

Конкурс проводится по 4 номинациям: лучшая публикация; лучшая публикация в научно-популярном издании, лучший сюжет (программа) на радио и телевидении и лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет. Премии присуждаются физическим лицам - профессиональным журналистам и непрофессиональным популяризаторам науки.

Материалы необходимо предоставить комиссии на бумажном и электронном носителях в срок до 20 декабря 2021 года по адресу: г.Минск, пр.Независимости, 66 - 411 и по электронной почте: press@presidium.bas-net.by.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте НАН Беларуси.-0-