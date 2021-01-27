НАН рассчитывает провести Фестиваль науки - 2021 в очном формате

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси рассчитывает провести Фестиваль науки - 2021 в очном формате. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь НАН, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываем, что в 2021 году наша ежегодная международная конференция "Молодежь в науке" соберет на своей площадке представителей советов молодых ученых из научных организаций - членов Международной ассоциации академий наук. Планируем провести в очном формате и наш традиционный Фестиваль науки на базе Центрального ботанического сада НАН. Надеемся организовать и студенческий турнир научных перспектив SCITEEN-2021, республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная", - сказал Андрей Иванец. В прошлом году на организацию и проведение ряда научных форумов повлияла пандемия.

Он также рассказал о поддержке молодых ученых со стороны Академии наук. "Ежегодно проводится конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси". Наши лауреаты демонстрируют очень хорошие результаты. Они разработали технологию производства модифицированных малых РНК-препаратов для терапии социально значимых заболеваний, работают в области биоинформатики, в том числе участвуют в компьютерном моделировании потенциальных лекарств от COVID-19", - отметил он.

В 2019 году было учреждено несколько премий для молодых ученых. Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук). В 2020 году семь молодых ученых стали лауреатами данных премий.

По словам Андрея Иванца, в поддержке молодых исследователей участвует и отраслевая наука, что говорит о востребованности их разработок на практике. Так, в 2020 году впервые прошел конкурс "Предложения молодых ученых Беларуси для компании LG Electronics Inc. 2020".-0-