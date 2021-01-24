НАН рассчитывает создать экспериментальное производство белорусских электромобилей

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук рассчитывает создать экспериментальное производство белорусских электромобилей. Об этом рассказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы создали свой электромобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько моделей: грузовой, легковой, минивэн, создается даже спортивный электромобиль. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы пустить наши разработки на поток. Сейчас работаем в этом направлении с нашими китайскими и российскими партнерами", - сказал Владимир Гусаков.

Белорусские ученые работают над моделями среднего класса, предназначенными для широкого круга потребителей. "Хочу подчеркнуть: это не Geely, это принципиально другой электромобиль с полностью белорусской начинкой", - заявил председатель Президиума НАН.

По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей - литийионных, графеновых и графено-свинцовых. Так как литийонные батареи очень дорогие, ставка делается на собственные наработки. "В январе наши модели проходят экспериментальную проверку. Если мы будем удовлетворены результатами, то сможем сделать целый ряд батарей разного пользования, в том числе для малого транспорта (электровелосипедов) и грузового. Работаем над тем, чтобы запас хода для электромобилей составил 500 км", - отметил Владимир Гусаков.

"Помимо накопителя энергии, большое значение имеет двигатель. Это тоже уникальная и достаточно успешная разработка белорусских ученых. Мы сейчас работаем над целым рядом собственных электродвигателей для электромобилей разного пользования. Они выдерживают все необходимые параметры: надежность, долговечность, эксплуатация в разных условиях (холода, жары)", - добавил глава Академии наук.-0-