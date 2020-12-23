НАН выберет 25 лучших молодежных проектов для финала конкурса "100 идей для Беларуси"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук отберет 25 лучших молодежных проектов для участия в финале конкурса "100 идей для Беларуси". Об этом сообщил журналистам главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в НАН проходит отборочный этап конкурса с участием молодых ученых, аспирантов и магистрантов. В Академии наук организована выставка молодежных инновационных разработок и презентация проектов по различным направлениям: агропромышленные технологии и производство, промышленные и строительные технологии и производство, химические технологии, нефтехимия, био- и наноиндустрия, информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии, общество, экономика и социальная сфера и др. "По итогам академического этапа будут отобраны 25 инновационных проектов НАН для финала конкурса "100 идей для Беларуси". Это очень важно, так как это возможность получить советы от членов жюри, заинтересовать своими разработками потенциальных инвесторов", - сказал Андрей Иванец.

Он также рассказал о представленных на отборочном этапе разработках. "Использование нейронных сетей методом машинного обучения - перспективное направление, которое будет внедряться во всех сферах. Наши молодые ученые из Объединенного института проблем информатики разрабатывают уникальные лекарственные препараты для лечения социально значимых заболеваний с использованием таких технологий. Вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией также в поле зрения наших молодых коллег", - отметил главный ученый секретарь.

Кроме того, молодые ученые НАН работают над созданием уникальных новых материалов для гибких солнечных батарей. "Мы привыкли, что сегодня солнечные батареи - это кремниевые панели, которые находятся на большом пространстве. Сегодня ученые работают над гибкими элементами, которые можно будет скручивать в рулоны, переносить в любое удобное место, они будут мобильные и доступные. А самое главное, их эффективность (коэффициент полезного действия) будет значительно выше, чем у тех, которые сейчас используются в традиционной зеленой энергетике", - подчеркнул Андрей Иванец.

Молодые ученые вносят своей вклад и в развитие биотехнологий, в том числе разрабатывают новые методики поиска микотоксинов зерновых культур, экологически безопасные препараты для бытовой химии.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект БРСМ. Его основная задача заключается в активизации инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создании и продвижении конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-