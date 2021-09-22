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Общество
22 сентября 2021, 18:55

НАН за пять лет реализует проекты в области беспилотников и производства лекарств

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси в следующей пятилетке реализует проекты в области беспилотников и производства лекарств. Об этом сообщил на пресс-конференции "О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы как инструменте построения интеллектуальной экономики" главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках новой государственной программы инновационного развития НАН планирует реализовать проекты (часть из них переходящие с прошлой пятилетки) в области агропромышленного комплекса по созданию инновационного молочно-товарного комплекса и строительству цеха быстрого замораживания на базе Толочинского консервного завода, - сказал Андрей Иванец. - Также есть целый ряд проектов, которые направлены на внедрение в производство оборудования по изготовлению крупногабаритных элементов конструкции летательных аппаратов сложной формы. В первую очередь речь идет о создании наших отечественных беспилотных летательных аппаратов. Сегодня они востребованы в МЧС, Госпогранкомитете. В дальнейшем эта продукция еще больше будет наращивать свою популярность. Мы активно демонстрируем наши беспилотные летательные аппараты на различных выставках, которые проходят за рубежом. Там они получают достаточно высокие оценки. В этой связи расширение линейки получаемых и изготавливаемых беспилотных аппаратов является важной задачей в целом для страны".

Также в новой пятилетке в планах развивать высокотехнологичное экспортно ориентированное производство оптических компонентов лазерных систем нового поколения. "Ввод в эксплуатацию уже осуществлен, будем выходить на полную проектную мощность для того, чтобы обеспечить всех потребителей необходимым количеством соответствующих лазерных и оптических систем", - добавил он.

Еще один важный проект, который будет реализовываться, - разработка технологии организации производства изделий из композиционных материалов для аэрокосмической и оборонной промышленности на базе Института порошковой металлургии. "Сегодня целый ряд отраслей нуждается в принципиально новых композиционных материалах с уникальными свойствами, которые могут выдерживать очень высокие нагрузки при больших перепадах температуры. Реализация данного проекта направлена на обеспечение нашей оборонной и аэрокосмической промышленности материалами с высокими эксплуатационными свойствами", - пояснил главный ученый секретарь НАН.

Кроме того, планируется создать автоматизированное инновационное производство промышленных эмульсионных взрывчатых веществ. Такая продукция используется в горнодобывающей промышленности.

Проект в области новых лекарственных препаратов будет реализован на базе предприятия "Академфарм". В частности, будет создано производство твердых лекарственных форм с применением инновационных технологий.

Также Андрей Иванец рассказал о разработках и проектах, над которыми Национальная академия наук Беларуси работала в прошлой пятилетке. "В 2016-2020 годы наши организации выполняли 17 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. Так, по направлению "Промышленные и строительные технологии" было создано пять производств. В частности, был налажен выпуск полупроводниковых генераторов и индукционных установок для нагрева металла под пластическую деформацию и термообработку. Потребителями продукции, услуг, которые были разработаны в рамках ГПИР, являются крупные промышленные предприятия не только Беларуси, но и ближнего зарубежья. В первую очередь это наши партнеры из России", - отметил Андрей Иванец.

В истекшей пятилетке было создано производство автоматизированного оборудования ионно-плазменной цементации или нитро-цементации поверхности деталей для организаций машиностроения. "Сложно сегодня назвать машиностроительные заводы, которые бы не использовали данную технологию для проведения модификации поверхности и упрочнения деталей. По этому направлению мы работаем в том числе и на экспорт. В частности, КНР, Россия являются активными потребителями данной разработки", - обратил внимание представитель Академии наук.

Также реализовано производство автоматизированного модуля для сухого обогащения минерального сырья. "Такие модули востребованы при переработке дробленых горных масс, песков природного происхождения", - добавил он.

Кроме того, создано производство высокотехнологичных экспортно ориентированных компонентов оптических лазерных систем с диодной накачкой нового поколения. "Наша лазерная технология конкурентоспособна на внешних рынках. У нас очень широкий круг потребителей данной продукции", - сказал эксперт.

Главный ученый секретарь рассказал также и о комбинированной вакуумной коммунальной малогабаритной машине. "Такая техника должна использоваться и в малых населенных пунктах, и в крупных городах для того, чтобы наша жизнь стала чище и комфортнее. Объединенный институт машиностроения активно работает над данной продукцией и на базе предприятии "Дормашэкспо" уже организовано изготовление малогабаритной коммунальной машины ММК-2000", - отметил Андрей Иванец.

Помимо этого, активно развивались направления био- и наноиндустрии. Были реализованы проекты по созданию биотехнологического комплекса микроклонального размножения хозяйственных полезных растений и производство микроудобрений "Наноплант" для широкого применения в растениеводстве. "Эти удобрения прошли сертификацию в странах Западной Европы. В настоящее время практически 80% данной продукции поставляется на экспорт. Это говорит о ее высокой конкурентоспособности, качестве и востребованности за рубежом", - подчеркнул специалист.

По направлению "Медицина, фармация, медицинская техника" было создано производство ферментов для химико-ферментативного синтеза лекарственных субстанций и получения новых диагностикумов. "Сегодня мы говорим о том, что такая тенденция - переход от химического синтеза к микробиологическому с использованием биологических компонентов является будущим, потому что это позволяет в более сжатые сроки получать сложные органические соединения с заданными свойствами, что особо важно при создании и получении фармсубстанций. В этой связи разработаны ферментные препараты на основе глюкозооксидазы", - рассказал он.

"Все указанные производства, за исключением комплексной коммунальной машины, созданы на базе организаций Академии наук. Сейчас осуществляется мелкосерийный выпуск данной продукции по заказам потребителей. Это позволило создать за пошлую пятилетку 60 новых рабочих мест и 10 - модернизированных", - подытожил Андрей Иванец.-0-

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