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16 января 2020, 17:35

Наниматели из числа физлиц больше не будут заполнять трудовые книжки своих работников

Фото из архива
Фото из архива

Инструкция о порядке ведения трудовых книжек в Беларуси претерпела некоторые корректировки. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 10 января 2020 года №1 "Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 года №40 "О трудовых книжках". Важной новацией является исключение обязанности нанимателя - физического лица заполнять трудовые книжки своих наемных работников. Подробнее об изменениях корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минтруда и соцзащиты.

"Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года №219-З "Об изменении законов", который вступает в силу 28 января 2020 года, внесены изменения в статью 50 Трудового кодекса - исключается обязательность заполнения трудовых книжек работникам, принимаемым на работу к нанимателям, которые являются физическими лицами. С целью реализации норм этого закона Министерством труда и социальной защиты принято постановление №1, которое предусматривает корректировку Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Постановление также вступает в силу 28 января этого года, - пояснили в Министерстве труда и социальной защиты. - Данная корректировка инструкции направлена на либерализацию ведения малого бизнеса, оптимизацию и совершенствование работы по ведению нанимателями из числа физлиц кадрового делопроизводства при регулировании трудовых отношений с работниками".

Под категорией нанимателей - физических лиц следует понимать индивидуальных предпринимателей, адвокатов, которые работают индивидуально, нотариусов, трудящихся в нотариальном бюро, физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма, а также физических лиц, принимающих на работу домашних работников (няни, сиделки, помощники по хозяйству и т.п.).

"Особенность трудовых отношений между нанимателем - физическим лицом и работником не предполагает какого-то изменения характера трудовых отношений (перевод на другие должности или в другие структурные подразделения), присвоения квалификации, повышения квалификации. Поэтому сведения, вносимые в трудовую книжку такого работника, сводились к записям о приеме на работу и увольнении. В то же время у работника возникали проблемы по внесению записей об увольнении и заверению этих записей в случаях, когда наниматель - физическое лицо не может этого сделать. Например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и т.д. В итоге работник оказывался в непростой ситуации, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке", - пояснили специалисты Минтруда.

Поэтому из инструкции исключены нормы, предусматривающие порядок внесения записей в трудовую книжку нанимателями - физическими лицами.

Работникам, принятым физлицами на работу до 28 января 2020 года, трудовые книжки выдаются не позднее 28 февраля этого года с внесением в них записи о прекращении заполнения трудовой книжки в связи со вступлением в силу закона. Запись должна быть заверена подписью нанимателя, а в отношении домашних работников - уполномоченным должностным лицом местного исполнительного и распорядительного органа первичного территориального уровня, зарегистрировавшего трудовой договор с таким работником. В случае смерти ИП указанная запись будет заверяться регистрирующим органом по месту государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Издавать специальный приказ о прекращении заполнения трудовых книжек не требуется.

Запись в трудовой книжке работника, нанятого физическим лицом, может быть следующего содержания: "28.01.2020. Заполнение трудовой книжки прекращено в связи со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З "Об изменении законов".

Молодым людям, которые трудоустраиваются к физическим лицам на первое рабочее место, наниматели не будут заводить трудовую книжку. Тем же, у кого трудовая есть и кто пойдет на работу к физлицу после 28 февраля, записи в книжку, в том числе о приеме и увольнении, вноситься не будут.

При этом работникам не стоит беспокоиться, что их деятельность никак не отражается в трудовой книжке: данные о застрахованных лицах работодатель (будь это юридическое или физическое лицо) обязан в электронном виде передавать в Фонд социальной защиты населения. Для этого в Беларуси уже внедрена система индивидуального персонифицированного учета.

В Минтруда также прокомментировали прочие изменения в инструкции.

При выдаче работнику трудовой книжки нанимателям следует руководствоваться порядком, предусмотренным пунктом 74 и частью 6 пункта 79 инструкции. В частности, в случае увольнения работника необходимо проставлять подпись работника и дату получения им трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

"Одновременно постановлением внесены дополнения в абзац второй пункта 11 инструкции. Он определяет перечень сведений, которые не вносятся в трудовую книжку, потому что при осуществлении таких видов деятельности нормы законодательства о труде на граждан не распространяются. Так, помимо сведений о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности, в трудовую книжку не вносятся сведения об осуществлении: адвокатской деятельности; нотариусом нотариальной деятельности; деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, иных видов деятельности в соответствии с законодательством", - перечислили специалисты.

Кроме того, уточняется порядок внесения записей в трудовую книжку работнику, который был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе, на прежнем рабочем месте. "Необходимость уточнения вызвана тем, что сейчас нечетко прописана последовательность действий нанимателя при внесении записей в двух случаях: если работник был незаконно переведен на другую работу или уволен нанимателем, а затем восстановлен на прежней работе; при изменении формулировки причины увольнения", - добавили в Минтруда.

Часть изменений связана с появлением новой категории работников, выполняющих дистанционную работу. Часть первая пункта 74 инструкции предусматривает порядок выдачи трудовой книжки, в том числе дистанционному работнику в случае, когда в день увольнения выдать ее работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения. В такой ситуации наниматель обязан в этот же день направить работнику заказное письмо (с уведомлением о вручении) о необходимости явиться за получением трудовой книжки или дать письменное согласие на отправление ее по почте.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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