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27 января 2020, 10:48

Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Межотраслевую ярмарку вакансий планируют провести в Бресте в феврале
В Бресте почти каждую пятую субсидию безработным в 2019 году выдали на оказание стройуслуг

Прошлый год был благоприятным для рынка труда Беларуси: снижался уровень безработицы и зарегистрированной, и общей. Спрос на рабочую силу менялся в зависимости от сезона, но в целом отмечен рост числа вакансий. Одновременно увеличивались и зарплаты - наниматель в борьбе за кадры предлагал работникам более выгодные условия. Об итогах рынка труда в 2019 году и о том, чего ожидать в 2020-м, корреспондент БЕЛТА беседовала с начальником управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олегом Токуном.

"Сокращение численности занятых почти остановилось: в течение почти всего года мы видели темп роста численности занятых 99,8% к показателю 2018 года. Если в фактических цифрах, то за январь-ноябрь 2019 года число занятых в экономике граждан сократилось всего на 7 тыс. человек. Скорее всего, это вызвано в основной своей массе демографическими причинами. Из-за убыли населения, выхода людей на пенсию. И молодежи приходит не так много, как хотелось бы. При этом потребность в рабочей силе растет - наниматели готовы принимать на работу все больше людей. В течение года в общереспубликанском банке данных практически ежемесячно было 85-90 тыс. вакансий", - привел цифры Олег Токун.

При этом особенностью 2019 года можно назвать то, что у безработного выбор стал больше, а у нанимателя - наоборот, скромнее. "И этот тренд продолжится в 2020 году", - добавил представитель Минтруда.

Остается неизменным курс на создание новых рабочих мест. Причем высокопроизводительных, с достойной зарплатой, когда добавленная стоимость на одного работника выше, чем на многих существующих рабочих местах.

Как дела в регионах

Сравнивать уровень зарегистрированной безработицы в разрезе регионов неуместно: этот показатель настолько низкий в целом, что по территориям варьируется от 0,2% до 0,3%. Ситуация ровная: везде большое количество вакансий. "Что касается общего уровня безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ), то она составляет 4% по стране. Причем на начало 2019 года была 4,8%. То есть этот показатель подтверждает и тенденцию по снижению зарегистрированной безработицы. Все говорит о том, что работу найти стало проще", - сказал Олег Токун. Он подчеркнул, что безработица должна быть - чтобы была конкуренция на рынке труда, и между работниками, и между нанимателями. Считается, что уровень безработицы до 5% - это нормальный показатель.

Минск много лет остается лидером по количеству вакансий, за ним следует Минская область. В крупных промышленных центрах поиск работы также не составляет большой проблемы. Сложнее в городах, где только одно производство, на котором завязана вся инфраструктура, и сельскохозяйственных районах. В этом случае выбор вакансий ограничен конкретными сферами деятельности.

Если устроиться по специальности некуда либо хочется сменить сферу деятельности, но без переезда, у безработных в этом случае все больше возможностей для самозанятости либо открытия своего дела. За счет этого во многом улучшается положение дел и на так называемых территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. "В прошлом году Совет Министров определил 53 такие территории. Они хорошо сработали - и по итогу на 2020 год определено уже 29 таких территорий. Напомню, что определяют их по ряду показателей: наличие вынужденной неполной занятости, целодневных простоев, соотношение приема и увольнения, темп роста численности занятых. Поскольку улучшились эти показатели, улучшилась и в целом ситуация", - уточнил специалист.

По-прежнему больше всего таких вызывающих беспокойство районов в Минской и Витебской областях - по 9 (хотя стоит отметить, что год назад в обоих регионах было по 15 таких территорий), по 3 района в Брестской, Гомельской и Могилевской областях (включая Бобруйск), 2 - в Гродненской.

При этом представитель Минтруда подчеркнул, что в категорию территорий с напряженной ситуацией на рынке труда часто заносят регионы в предупредительных целях - это как тревожный сигнал, чтобы срочно приняли меры и не допустили настоящего ухудшения. Для этого создаются новые производства, открываются рабочие места, развивается малый бизнес и самозанятость.

Профессии не разные нужны

Как и прежде, наниматели ищут в большинстве своем представителей рабочих специальностей - такие вакансии составляют примерно 64-65% всех заявок. В топе - водители автомобиля (различных категорий), продавцы, повара, трактористы, швеи, каменщики, электрогазосварщики. По этим профессиям трудоустроиться сегодня просто, если имеешь навыки и квалификацию (чем они выше, тем лучшее место с высокой зарплатой можно найти). "Кстати, примерно по таким же востребованным профессиям обучает и наша служба занятости, за исключением водителей. На 2019 год ставилась задача по обучению 60% безработных под заказ нанимателя, по факту получилось 65%", - обратил внимание Олег Токун.

Если говорить про служащих, то в топе востребованных - инженеры различных направлений, включая IT-специалистов, менеджеры по продажам и прочие специалисты разных уровней, бухгалтеры, управленцы среднего звена (мастера, начальники отделов, руководители подразделений).

Отдельно следует выделить ситуацию в сельской местности, где своя специфика рынка труда: здесь нужны прежде всего ветеринарные фельдшеры, зоотехники, трактористы-машинисты, животноводы, операторы машинного доения.

"Вместе с тем соискателям интересны другие вакансии. По данным нашего портала, традиционно ищут работу юристы, экономисты, бухгалтеры. И еще отмечу тренд 2019 года - много человек искали неквалифицированную работу: подсобного рабочего, грузчика и т.п.", - сказал Олег Токун.

Причины того, что из года в год потребность в одних и тех же специалистах не закрывается, в различных сферах отличаются. Например, не секрет, что профессиональные водители часто предпочитают более высокооплачиваемые предложения для дальнобойщиков от литовских и польских нанимателей. "Эти государства целенаправленно приглашают наших водителей, потому что их водители, в свою очередь, двигаются дальше на заработки в Европу", - отметил собеседник.

Сказываются и этапы развития экономики в Беларуси и соседних странах. Когда активно развивалась строительная отрасль, нужно было много соответствующих специалистов, и наниматели были готовы платить им большую зарплату. Тогда проблем на этом рынке труда не было. Сегодня белорусские компании не могут предложить строителям зарплату, соразмерную той, что предлагается в сопредельных государствах, - отсюда отток. "При этом мы помним ситуацию, когда в России зарплаты уменьшились, и наши строители стали массово возвращаться назад. Т.е. работают рыночные условия", - пояснил Олег Токун.

Часто завышенные ожидания соискателей по заработной плате не совпадают с реальным предложением.

Накладывает свой отпечаток сложившаяся в нашем обществе модель поведения, в которой обязательно получение высшего образования. А рабочие профессии не пользуются должным спросом у молодежи. Хотя человек рабочей профессии скорее всего в начале своей деятельности будет зарабатывать больше, чем тот, кто получил высшее образование.

С одной стороны, система прогнозирования потребности экономики в кадрах на пятилетний период в Беларуси внедрена и работает уже второй год. На основе этих данных Министерство образования и другие госорганы, у которых в подчинении есть учреждения образования, выстраивают свои планы набора на различные специальности. И в составе рабочей группы при формировании контрольных цифр приема ежегодно учитываются предложения Минтруда. "Но несоответствие между спросом и предложением на рынке было и будет всегда. У нас нет жесткой плановой экономики. А кроме того, есть люди с их желаниями. Они хотят получить именно такое образование: юриста, специалиста по международным отношениям и т.д. И неважно, как и где они потом будут искать место работы", - заключил Олег Токун.

Что касается IT-отрасли, то она ежегодно прирастает и все еще не насыщена специалистами. До сих пор требуется много работников первого звена: тестировщиков, программистов и т.д. "Но мы видим по ситуации на рынке труда, что внутри IT растет спрос на гуманитариев. Нужны различные специалисты, которые будут продавать программные продукты, работать с кадрами, отвечать за иные смежные вопросы. IT еще есть куда расти. К тому же это привлекательная сфера по уровню зарплат", - заключил Олег Токун.

Где работу ищут и находят

Общереспубликанский банк вакансий должен содержать практически полный список предложений нанимателей - это всеобъемлющая база. Но единичные вакансии порой проще найти на специализированных ресурсах. Поэтому просматривать предложения рекомендуется на всех доступных ресурсах.

В то же время доказывают свою эффективность и традиционные ярмарки вакансий, организуемые службами занятости. Как показывает обратная связь с нанимателями, такие мероприятия пока более результативны, чем их новый формат - электронные ярмарки вакансий. "Лицом к лицу людям проще получить информацию, специалистам отдела кадров - предварительно оценить кандидата и о чем-то договориться. Однако посещаемость электронного ресурса в дни проведения электронных ярмарок вакансий очень высокая. Т.е. люди присматриваются", - отметил представитель Минтруда. Например, вакансии, предложенные более чем 20 организациями столицы на электронной ярмарке 28-29 ноября в Минске, просмотрели более 1,2 тыс. соискателей около 24,2 тыс. раз. Отправили свои резюме 19 желающих найти работу, 170 безработных предпочли воспользоваться возможностью виртуальной консультации. Особенно активно просматривали предложения граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Поэтому электронные ярмарки вакансий планируют проводить и в 2020 году.

Олег Токун обратил внимание на такую позицию Минтруда: если хотя бы один безработный нашел подходящую вакансию, если наниматель закрыл потребность в специалисте - это результат.

Со вступлением в силу изменений в Трудовом кодексе (28 января) в министерстве не ожидают какого-то заметного изменения статистики по занятости и безработице. Например, включение понятия дистанционной работы просто узаконит и упорядочит уже существующие трудовые отношения. Но, возможно, численность занятого населения незначительно увеличится.

Взгляд на возраст меняется

В Беларуси примерно 2,5 млн пенсионеров по возрасту, из которых продолжают работать, получая пенсию, более 600 тыс. И о вкладе в экономику таких работников, как и любых других, следует судить индивидуально, ведь и среди молодежи есть как передовики, так и отстающие. Нельзя не ценить опыт возрастных работников в таких сферах, как наука, образование, здравоохранение, социальная сфера и других. "При этом, конечно, людям старше 50 лет не так просто найти себе место на рынке труда заново, если они потеряли предыдущее. Об этом говорят и наши данные, и исследования Белстата по вопросам занятости. Средний период поиска работы у людей старше 50 лет - 11 месяцев, в то время как в целом он составляет около 7 месяцев. И примерно половина безработных находит место в первые три месяца поисков", - отметил Олег Токун.

Старшему поколению сложнее адаптироваться на новом рабочем месте, обучаться новым технологиям, а это необходимо для успешного конкурирования на рынке. Вместе с тем сам период "старения на рынке труда" сместился: раньше уже после 40-45 лет сложно было искать работу, сейчас - после 50 лет. Потому что продолжительность жизни увеличилась, люди дольше остаются трудоспособными, больше склонны к постоянному саморазвитию. "Да и нанимателю, думаю, интереснее брать на работу специалиста опытного и надежного, который не убежит через пару лет в поисках нового места. Молодежь сегодня очень мобильна на рынке труда. По отдельным исследованиям, молодой человек в возрасте до 30 лет меняет работу раз в два года. Так что специалисты по подбору кадров, уверен, будут учитывать то, как меняются тренды", - подытожил Олег Токун.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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